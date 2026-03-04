Faltan dos semanas para la pelea de Carlos Trejo -de 62 años de edad- contra Alfredo Adame en Ring Royale y el cazafantasmas revela cómo está entrenando.

Una de las peleas con más expectativas de Ring Royale es la de Carlos Trejo contra Alfredo Adame, a quien juró noquear.

Carlos Trejo entrena rigurosamente para su pelea con Alfredo Adame en Ring Royale

En entrevista con De Primera Mano, Carlos Trejo contó su rutina de entrenamiento para su próxima pelea en Ring Royale.

Carlos trejo asegura que entrena 4 horas diarias y ha bajado de peso, aunque la pelea no lo exige ya que no colocaron restricción sobre el peso.

La pelea de Carlos Trejo y Alfredo Adama de tendrá 3 rounds de 3 minutos con careta.

Carlos Trejo (Instagram | @ct_caza)

“Al principio sí era complicado (entrenar) ahorita ya estoy peleando 4 round de 3 minutos con recuperación de 45 segundos y voy bastante bien” Carlos Trejo

Carlos Trejo relata que corre por las mañanas y practica krav maga, un sistema de defensa personal israelí.

Además, el cazanfantasmas ha tomado otras medidas de precaución, pues evita viajar en moto para que no lo “vayan a atropellar”.

Incluso presume que tiene domesticado un lobo para defenderlo cuando hace ejercicio.

Carlos Trejo tiene dos entrenadores y asegura tener una amplia experiencia en artes marciales.

Alfredo Adame (Alfredo Adame)

Alfredo Adame hizo una petición a Ring Royale tras sus pasadas peleas callejeras

Carlos Trejo asegura que no hizo ninguna petición para la pelea con Alfredo Adame en Ring Royale, la cual se va a realizar el 15 de marzo en la Arena Monterrey.

Pero, reveló que Alfredo Adame sí pidió que la pelea fuera con careta, pues a raíz de las lesiones de sus peleas callejeras tiene una placa en el rostro.

“Él fue el que pidió una cartera según él para protegerse” Carlos Trejo

Carlos Trejo asegura que con careta o sin careta, los golpes le van a llegar a Alfredo Adame.

El cazafantasmas bajó 12 kilos y sigue bajo un régimen alimenticio, pues asegura que va durar los tres rounds que dura la pelea de Ring Royale.