La violencia no conoce escenarios y ahora se hizo presente en un partido de llano, dónde un exfutbolista profesional de Leones Negros despertó el terror entre los involucrados luego de sacar una pistola en medio de la pelea campal.

Los ánimos se calentaron en lo que parecía ser un partido más en el llano y los disturbios llegaron a tal grado que un exjugador de Leones Negros sacó una arma de fuego y se la dio a un individuo que amenazó con disparar.

Fue José Luis ‘El Tepa’ Lomelí, reconocido cómo exjugador profesional de Leones Negros, quien perdió los papeles; sacó un arma de fuego para amedrentar a los jugadores rivales y a las personas que se encontraban en la tribuna.

Las autoridades ya tomaron cartas en el asunto y ya buscan al exjugador de Leones Negros involucrado.

El lamentable capítulo de violencia sucedió la tarde de ayer sábado 22 de noviembre en las canchas del Club Deportivo Atlante, en actividad de la liga local de El Salto durante un enfrentamiento entre Atlante y Potros.

Los ánimos se encendieron durante el encuentro, pero los decibeles subieron cuando ‘El Tepa’ Lomelí regresó a las gradas, sacó una pistola y se la entregó a otro sujeto.

El sujeto en cuestión intentó disparar, pero no tuvo éxito. Sin embargo, la violencia no paró ahí, pues integrantes de ambos equipos iniciaron una pelea campal en la cancha.

El altercado dejó a un hombre en el hospital, luego de presentar lesiones en el rostro y cuerpo.

En el Salto, Jalisco en el duelo Atlante vs Potros de la Liga Local. Se caldearon los ánimos y un jugador que estaba fuera del campo se metió a tratar de disparar un arma de fuego que se le encasquilló. pic.twitter.com/n8ESFlJeof — david medrano felix (@medranoazteca) November 23, 2025

¿Quién es José ‘El Tepa’ Lomelí, exjugador de Leones Negros involucrado en una pelea campal en el llano?

Su nombre es José Inés Lomelí López, lo conocen como “El Tepa”, y aunque su paso por el futbol mexicano profesional fue más que discreto, este fin de semana ha ocupado distintos titulares por sacar una pistola en una pelea campal en El Salto, Jalisco.

El ‘Tepa’ hizo su debut en el futbol profesional con Leones Negros en 2016, además jugó para Inter Playa del Carmen y Atlético Jalisco.

En 2022 jugó para Tecos y se alejó del futbol profesional. Actualmente es el tesorero de Atlante en la Liga local del Salto.