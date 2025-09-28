El América está a punto de vivir el Clásico Capitalino contra Pumas desde el Estadio Ciudad de los Deportes, el cuál se espera que se viva sin complicaciones por la seguridad de los asistentes.

Y es que recientemente se reveló que tras el partido del América contra Atlético de San Luis en tierras potosinas, un barrista se metió en una brutal pelea campal con un niño en brazos de por medio.

Todo originado por las burlas de los aficionados americanistas, luego de la victoria del América ante Atlético de San Luis por marcador de 0-1 en calidad de visitante, por lo que tras el triunfo los aficionados azulcremas no dudaron en celebrarlo.

Indigna que barrista con un niño participe en brutal pelea campal tras partido del América

Luego del partido entre América y Atlético de San Luis en casa de los potosinos, un grupo de aficionados americanistas confrontaron a los rivales en tono de burla por salir derrotados del encuentro.

Ello provocó el enojo de los aficionados del Atlético de San Luis, quienes con palos de banderas y otros objetos corretearon a los barristas azulcremas, sin embargo, uno de ellos no logró salir ileso, pues un hombre con un niño en brazos lo detuvo y los demás aprovecharon para agredirlo.

Dicha situación provocó indignación en redes sociales, pues los usuarios reclamaron cómo el barrista participó en una brutal pelea campal tras el partido del América con un niño en sus brazos.

El niño: quieren saber como llegue aqui? bueno, esta es mi historia....... pic.twitter.com/rZI7r7Y30t — Esbalto (@Esbalto1) September 27, 2025

Hasta el momento, se desconoce si los agresores fueron detenidos por las autoridades, sin embargo, se espera que para el partido contra Pumas la seguridad sea diferente a lo ocurrido en el juego contra San Luis.

¿A que hora juega América vs Pumas?

América recibirá a Pumas en una edición más del Clásico Capitalino.

El América enfrenta hoy a Pumas en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, con el objetivo de salir victorioso.