El futbol brasileño se vio empañado por una pelea campal en la final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro, que terminó con la expulsión de 23 jugadores.

El incidente se desató tras una entrada temeraria de Christian sobre el arquero Everson, lo que provocó una reacción violenta y el inicio de una batalla que se extendió por todo el campo.

Entre los expulsados estuvo Hulk, exdelantero de la selección brasileña, quien después lamentó su participación y pidió disculpas en redes sociales.

¿Cómo fue la pelea campal en el futbol brasileño?

La pelea campal que dejó 23 jugadores expulsados en el futbol de Brasil duró más de un minuto y se extendió de un extremo del campo al otro.

Jugadores suplentes, integrantes de los cuerpos técnicos y personal de seguridad tomaron parte de la pelea en la Final del Campeonato Mineirao.

“Necesitamos reconocer nuestros errores y aprender de ellos. Lo que ocurrió ayer no representa los valores que el fútbol debería encarnar” Hulk, jugador del Atlético Mineiro

Hulk lamenta pelea campal y se disculpa por participar en ella

Hulk, exseleccionado de Brasil, lamentó en su cuenta de Instagram la pelea campal que protagonizó como parte del equipo Atlético Mineiro.

”Pido disculpas a todos los que estaban en el estadio, a quienes lo vieron por televisión y, especialmente, a los niños que admiran el fútbol. Lo que vimos en el campo no es el ejemplo que queremos dar”” Hulk, jugador del Atlético Mineiro

¿Por qué empezó la pelea campal en el futbol de Brasil?

La pelea campal en el futbol de Brasil explotó por una entrada temeraria de Christian, mediocampista de Cruzeiro, sobre Everson, el arquero de Atlético Mineiro.

El portero respondió derribando a su rival con un golpe al mejor estilo del rugby y dejándole caer ambas rodillas sobre la cabeza.

Esta acción desencadenó más violencia cuando jugadores de ambos equipos se sumaron, golpeándose a puñetazos y patadas.

Hulk, jugador del Atlético Mineiro (Tomada de video)

¿Quién ganó el partido que tuvo pelea campal en Brasil?

El partido de la batalla campal terminó a favor del Cruzeiro acabó con marcador de 1-0 para proclamarse campeón estatal en Minas Gerais.

La victoria de Cruzeiro puso fin a la racha de seis títulos estatales consecutivos del Atlético Mineiro.

El duelo se definió en el segundo tiempo. A los 14 minutos, Gerson combinó con Matheus Pereira y envió un centro al segundo palo.

Kaio Jorge cabeceó al poste contrario de Everson para abrir el marcador y festejar el único gol de la Final.