Pumas se encuentra en grandes problemas porque su portero estrella, Keylor Navas, se perdería el Play In por reglamento de la FIFA. Pero no sería la única baja que tienen que afrontar.

Recordemos que Pumas logró su pase al Play In en la última jornada del Apertura 2025. La remontada a Cruz Azul le costó cara y perderá jugadores como Carrasquilla, Álvaro Angulo, Pedro Vite, Ruvalcaba, y podría entrar Keylor Navas.

En el caso del arquero, La Liga MX no pensó en los clubes que van a disputar este repechaje por los horarios que pusieron. El Pumas vs Pachuca se jugará el jueves 20 de noviembre a las 19:00 hrs.

Keylor Navas se perdería partido de play-in por reglamento de FIFA

Antes de regresar a Pumas, Keylor Navas tiene un compromiso muy importante con Costa Rica, se juegan el pase al Mundial 2026. El partido será el martes 18 a las 19:00.

A partir de aquí, el arquero tiene varias opciones. La primera sería que Keylor Navas juegue con su selección, pero la FIFA ya les advirtió que todos los jugadores tienen que tener un descanso de, mínimo, 72 horas. Aquí la diferencia entre encuentros solo son 46 horas.

Otra posibilidad es que Navas no juegue contra Honduras, que parece ser la más viable, incluso el mismo futbolista de Pumas dejó una indirecta: "A Joel todos lo conocemos, sabemos el talento y la experiencia que tiene. Si el entrenador toma la decisión es porque está en óptimas condiciones“.

Y es que los de la UNAM no se quieren arriesgar, pues su segunda opción en el arco sería Rodrigo Parra.

Rodrigo Parra con Pumas (Adrian Macias / Mexsport)

La vez que Pumas le ganó un Play In a un Pachuca sin descanso

En el Clausura 2024, a Pachuca le tocó vivir una situación parecida en la que está Pumas. Esa vez no se atravesó la Fecha FIFA, sino los cuartos de Final de la Concachampions.

Pachuca se enfrentó al América en Concachampions y dos días después tenía que jugar el Play contra Pumas. Parece que la Liga MX no entiende.

En aquella ocasión, los Tuzos jugaron con suplentes y perdieron ante los de la UNAM en penales.