La quinta jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX se vio manchada por incidentes violentos en diferentes canchas del país, una de ellas la de Chivas, toda vez que en las gradas del Estadio Akron sucedió una pelea en la que se vio involucrada la familia del futbolista de FC Juárez, Ángel Zaldívar.

Poco después de concluido el encuentro en el que FC Juárez derrotó a Chivas en el Estadio Akron, fue el propio Ángel Zaldívar quien denunció una agresión a su hermano en el inmueble y exigió que se diera con los responsables. Después de eso, han salido a la luz más videos donde se perciben detalles de la pelea donde se vio envuelta su familia.

Cabe mencionar que, en videos captados por aficionados al momento de lo sucedido, se puede ver al hermano de Ángel Zaldívar en un intercambio de golpes con un aficionado de Chivas, aunque las razones por las cuales inició el conflicto hasta el momento son desconocidas.

El video íntegro de la pelea de la familia de Ángel Zaldívar con aficionados de Chivas

Este domingo 17 de agosto, el portal mediotiempo publicó en sus redes sociales un video que parece ser de las cámaras de seguridad del Estadio Akron en el cual se ve la pelea en la que participó la familia de Ángel Zaldívar desde su origen, así como el paso a paso de la intervención de los elementos de seguridad mientras se enfrentaban a aficionados de Chivas.

En las imágenes de dicho video se puede ver la familia de Ángel Zaldívar, puntualmente a su hermano, subir las escaleras rumbo a los pasillos de salida, pero antes de llegar, un hombre vestido de blanco se abalanza sobre él y después de eso, es recibido a golpes. En otros videos, se ve que dicho sujeto porta un jersey de Chivas.

En ese intercambio de golpes, el hermano de Ángel Zaldívar terminó con la nariz rota, por lo que el futbolista publicó una foto de su familiar con el mensaje “no a la violencia en ningún lugar. Agredieron a mi sobrina menor de edad y mi hermano con la nariz rota. No puede pasar más”.

Así fue el momento exacto del incidente en que la familia de Ángel Zaldívar se vio involucrada. Esto fue lo que las cámaras de seguridad del Estadio Akron captaron 🚨 pic.twitter.com/IEhmi6vnke — MedioTiempo (@mediotiempo) August 17, 2025

FC Juárez respaldó a Ángel Zaldívar tras agresiones a su familia

En medio de todo esto, FC Juárez respaldó a Ángel Zaldívar luego de las agresiones sufridas por su familia en el Estadio Akron y de paso, agradecieron la ayuda de la seguridad privada de Chivas por la ayuda en la identificación de los agresores.

“Agradecemos la colaboración de la seguridad privada del Club Deportivo Guadalajara que trabaja en el Estadio Akron para identificar al agresor, produciéndose estos hechos en la zona del estadio asignada a los familiares de nuestros jugadores”, publicó en un comunicado FC Juárez tras las agresiones a la familia de Ángel Zaldívar.

De momento no se ha revelado la identidad de los involucrados en la pelea del Estadio Akron donde salió afectado el hermano de Ángel Zaldívar y tampoco ha habido una postura oficial de Guadalajara por lo sucedido en su inmueble, el cual ha registrado más de un incidente violento recientemente.