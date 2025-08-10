Los últimos partidos amistosos en Europa se llevan a cabo a falta de días para que algunas ligas inicien con sus actividades. En ese marco, dos históricos como Aston Villa y Olympique de Marsella se enfrentaron en Francia con un resultado favorable a los locales en un juego que tuvo una pelea campal con un escupitajo y hasta jerseys rotos.

El partido se encontraba cerca del final y el marcador favorecía a Marsella por 3-1. Ahí, Mason Greenwood tomó la pelota y condujo hasta territorio de Aston Villa, donde recibió duras entradas, aunque al perder el balón, fue él quien metió una dura patada a Tyrone Mings, lo que desató la pelea campal que terminó con jerseys rotos y un escupitajo.

Mings, sin pensarlo un momento, se levantó y fue a encarar a Greenwood, quien respondió a los empujones mientras tiraba un escupitajo al jugador de Aston Villa, quien se mostró sorprendido por su acción y arremetió de nueva cuenta contra su compatriota en la cancha del Velódromo.

Los DT´s de Aston Villa y Marsella también tuvieron una pelea

El ambiente tenso de la cancha también se trasladó a la zona de los técnicos toda vez que los DT´s de Aston Villa y Marsella tuvieron su propia pelea. Unai Emery y Roberto De Zerbi fueron captados yéndose a los empujones en un hecho producto de la calentura del encuentro.

Al final, los DT’s de Aston Villa y Marsella tuvieron que ser separados por jugadores de las dos escuadras que intervinieron para evitar que la pelea pasara a mayores. Al final, el juego llegó a su fin sin que el conflicto escalara entre los jugadores que se vieron involucrados, así como los propios entrenadores.

Cabe resaltar que antes de que Unai Emery y Roberto De Zerbi llegaran a los empujones, habían intercambiado posturas de manera acalorada a lo largo del juego, por lo que esta pelea fue el cierre a los dimes y diretes anteriores.

LE ROMPIERON LA CAMISETA A GREENWOOD PERO... 😮



Ojo a toda la acción, pues el delantero del Marsella enfrentó a Onana, incluso parece haberle escupido.



Mings respondió y no lo soltó 😳 pic.twitter.com/Y8e1Rp2tRt — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 9, 2025

¿Qué sigue para Aston Villa y Marsella?

El arranque de la Premier League será la próxima semana y en el caso de Aston Villa, se enfrentarán como locales a Newcastle en partido que se celebrará el sábado 16 de agosto en punto de las 5:30 hrs (tiempo del centro de México).

En tanto, Olympique de Marsella debutará en la Ligue 1 el próximo viernes 15 de agosto frente a Rennes como visitantes en un juego que comenzará a partir de las 12:45 hrs (tiempo del centro de México).