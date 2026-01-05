Leones Negros y Rayados de Monterrey disputaron un partido como parte del cuadrangular la “Copa por La Paz”, sin embargo, dicho encuentro terminó con una tragedia para Carlos Fierro, quien sufrió una lesión tan grave como si hubiera sufrido tres.

Carlos Fierro tuvo una fuerte lesión que se originó en una disputa por el balón en el que el jugador canterano de Chivas se trabó con el césped, por lo que tuvo que salir de cambio, al tiempo que el jugador tuvo que salir de cambio.

Los Leones Negros informaron a través de un comunicado sobre la lesión de Carlos Fierro, quien estará fuera varios meses por lesión.

La lesión de Carlos Fierro fue tan grave que es como si hubiera sufrido 3

Los Leones Negros señalaron que después de los exámenes médicos, se dio a conocer que Carlos Fierro sufrió una ruptura de ligamento cruzado, colateral medial y daño en el menisco.

“Tras los estudios médicos realizados, el Doctor René Ortega Esteban, médico del equipo, informó que Carlos Fierro presenta ruptura de ligamento cruzado anterior, ligamento colateral medial y meniscos de la rodilla izquierda”, detalló Leones Negros en el comunicado.

“El jugador será sometido al tratamiento correspondiente y el club estará informando oportunamente sobre su evolución. Carlos cuenta con todo el respaldo del club y del cuerpo médico durante su proceso de recuperación”, añade el documento.

Tu nombre es sinónimo de lucha 💪, un corazón 🫀🦁 que nunca deja de rugir.



Estamos seguros que con esa garra que te distingue, te vas a recuperar y muy pronto te veremos volver. ¡Tu manada siempre CONTIGO🖤!



🇧🇪 FUERZA, @werofierro. 👏 pic.twitter.com/xeoqR7aicx — Leones Negros de la UdeG (@LeonesNegrosCF) January 4, 2026

¿Cuánto tiempo podría estar fuera Carlos Fierro?

Carlos Fierro, campeón con Leones Negros en 2025, podría estar fuera de circulación más de un año, un duro golpe para sus aspiraciones.

Y es que con más de 30 años, Carlos Fierro soñaba con una última oportunidad en el máximo circuito del fútbol en México, la Liga MX.

Sin embargo, con dicha lesión, se desconoce el tiempo de recuperación que tendrá el futbolista mexicano y si podrá recuperar su gran nivel.