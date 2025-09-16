La violencia se hizo presente en el regreso de la Champions League, pues las inmediaciones del Santiago Bernabéu fueron el escenario de una pelea campal entre fans del Olympique de Marsella y la policía previo al partido ante Real Madrid, correspondiente a la Jornada 1 de la fase de liga.

A través de redes sociales comenzaron a circular distintos videos en los que se muestra los golpes y macanazos de la policía contra los revoltosos.

Video de los fans del Olympique de Marsella en plena pelea campal contra la policía

La Champions League volvió con un penoso capítulo de violencia, pues los fans del Olympique de Marsella fueron retenidos por la policía en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu previo al partido ante Real Madrid.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se observa la pelea campal y la forma en la que algunos fans se intentan resguardar en medio de la represión policial.

🎥 Tensión, lanzamiento de objetos hacia la policía y cargas durante el corteo de los ultras del Marsella antes del partido contra el Real Madrid pic.twitter.com/079Ny5pJ7k — Olmo Blanco 🅧 (@rebonico) September 16, 2025

¿Cómo quedó el Real Madrid vs Olympique de Marsella de la Champions League?

Con sufrimiento, polémica y un hombre menos, Real Madrid arrancó con triunfo en la Champions League 25-26, tras imponerse por 2-1 al Olympique de Marsella en un encuentro que tuvo como figura a Kylian Mbappé, autor del doblete merengue.

Real Madrid vino de atrás para quedarse con los tres puntos. Una pérdida de Arda Güler en el mediocampo resultó muy costosa para los merengues, pues el Marsella gestó un contragolpe perfecto al 22’ que definió Timothy Weah para el 0-1.

Sólo siete minutos después, Kylian Mbappé empató de penalti. En el complemento, Real Madrid se vio afectado por la expulsión de Dani Carvajal, quien recibió la tarjeta roja por un cabezazo sobre Gerónimo Rulli.

Con la expulsión, Real Madrid no bajó los brazos y encontró recompensa con otro penalti, aunque este polémico por una mano en el área de Facundo Medina. Mbappé no perdonó y decretó el 2-1 para los dirigidos por Xabi Alonso.

¿Cuándo volverá a jugar el Real Madrid?

Después de cosechar sus primeros puntos en la Champions League, Real Madrid tendrá un nuevo reto en el torneo continental cuando visite al modesto y debutante Kairat Almaty, club de Kazajistán.

El encuentro entre Kairat Almaty y Real Madrid está programado para el próximo martes 30 de septiembre, en punto de las 10:45 horas tiempo del centro de México, donde los dirigidos por Xabi Alonso buscarán continuar con paso perfecto en Europa.

Antes de dicho compromiso, Real Madrid tendrá tres grandes pruebas en LaLiga. Primero, este fin de semana recibe al sorprendente Espanyol. Posteriormente visitará al Levante y después se meterá al Metropolitano para encarar el Derbi Madrileño contra el Atlético, un partido siempre complicado y donde también está en juego el orgullo.