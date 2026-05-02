Osmar Olvera volvió a colocar el nombre de México en alto, el clavadista tricolor subió al podio tras una dramática final de trampolín de 3 metros en la Copa Mundial de Clavados. Con 480.40 unidades ganó la medalla de bronce.

Osmar Olvera vivió momentos complicados en la final de trampolín de 3 metros de la Copa Mundial de Clavados. Tuvo una mala tercera ejecución y pese al bajo puntaje, remontó para subir al podio y tomar el bronce.

A pesar del duro revés en la tercera ejecución, el clavadista mexicano encontró el camino para reponerse y escaló hasta la tercera posición.

Los clavados de Osmar Olvera para ganar el bronce en la final de trampolín de 3 metros de la Copa Mundial de Clavados

De un 4.5 de calificación al bronce: Osmar Olvera y un capítulo de resiliencia en la gran final de trampolín de 3 metros de la Copa Mundial de Clavados.

Dicen que hay que aprender de los errores y no quedarse ligado a estos, Osmar Olvera lo entendió a la perfección y en la final de trampolín de 3 metros de la Copa Mundial de Clavados, remontó para subir al podio con la medalla de bronce.

Los problemas para Osmar Olvera iniciaron en la tercera ronda, el mexicano se equivocó en su ejecución y el puntaje arrojó un escandaloso 4.5.

El panorama lucía complicado, pero aún quedaba tiempo para revertir la situación y el mexicano lo hizo. Alcanzó los 480.50 puntos; obtuvo el tercer lugar por detrás de los chinos Zongyuan Wang (544.35 unidades) y Jiuyuan Zheng (500.50).

Osmar Olvera ganó su tercera medalla en la Copa Mundial de Clavados

Luego de remontar y ganar bronce en la final de trampolín de 3 metros de la Copa Mundial de Clavados, Osmar Olvera sumó su tercera medalla en Beijing, China.

La medalla de bronce en la final de trampolín de 3 metros se sumó a las dos platas que consiguió en la final de saltos sincronizados de 3 metros junto a Juan Manuel Celaya y la obtenida en la prueba de equipos mixtos acompañado de Randal Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo.