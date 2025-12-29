La temporada 2025 de la Fórmula 1 llegó a su fin y Lando Norris, piloto de McLaren, ganó por primera vez el Campeonato de Pilotos.

A pesar de ello, Lando Norris no fue elegido como el mejor piloto de la temporada de la Fórmula 1, reconocimiento que fue dado a Max Verstappen.

Aunque no pudo sumar su quinto título consecutivo, el neerlandés tuvo una destacada temporada al llegar con posibilidades hasta la última carrera del año.

Revelan quién fue el mejor piloto de la temporada en Fórmula 1 y no es Lando Norris

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a Max Verstappen como el mejor piloto del año, excluyendo a Lando Norris, actual campeón de la categoría, del primer puesto.

La votación se realizó a través de una encuesta confidencial en la que los diez directores de equipo de la Fórmula 1 enviaron su lista con los mejores pilotos del año y Verstappen obtuvo la mayor cantidad de votos.

Verstappen fue el mejor valorado tras un tramo final sólido, mientras que Lando Norris apareció como segundo en las preferencias y Oscar Piastri cerró el podio, con su rendimiento constante a lo largo del calendario.

La votación contó con la participación de figuras clave como Toto Wolff, Andrea Stella y James Vowles, entre otros responsables directos del rumbo de la parrilla.

Max Verstappen en el GP de Las Vegas (John Locher)

Fórmula 1: ¿Quiénes fueron los mejores 10 pilotos de la temporada?

La lista de los 10 mejores pilotos de la temporada en Fórmula 1, determinada por las votaciones de los propios jefes de equipo, dejó una mezcla interesante entre nombres consolidados y caras nuevas.

El primer lugar volvió a quedar en manos de Max Verstappen, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, quienes sostuvieron un rendimiento constante a lo largo del calendario.

George Russell se mantuvo como referencia en Mercedes, mientras que Fernando Alonso volvió a destacar por su experiencia y lectura de carrera. Carlos Sainz y Charles Leclerc también entraron al top 10.

Oliver Bearman e Isack Hadjar fueron reconocidos por su irrupción y madurez temprana, mientras que Nico Hülkenberg completó la lista tras lograr su primer podio en la F1.