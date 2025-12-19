La cuenta regresiva rumbo a la temporada 2026 ya comenzó en la Fórmula 1 y cada escudería se prepara para presentar sus coches ante los fans.

Las presentaciones de los monoplazas se convertirán en el primer termómetro para entender hacia dónde apunta cada proyecto en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Algunos apostarán por eventos discretos, otros por grandes producciones, pero todos con el mismo objetivo: enviar un mensaje claro antes de que los autos salgan a pista.

Fórmula 1 2026: Revelan fecha de lanzamientos de los coches de cada escudería

Varias escuderías de la Fórmula 1 ya tienen marcado en el calendario las fechas en que presentarán sus coches para la temporada 2026.

La idea es tener todo listo para antes del inicio de la temporada 2026, que ahora contará con 11 escuderías en la parrilla de la Fórmula 1.

Enero será el mes más movido, con Red Bull y Racing Bulls abriendo el telón el día 15, seguidos por Audi el 20 y un bloque cargado donde Ferrari, Haas y Alpine compartirán el 23.

Febrero quedará reservado para movimientos más puntuales, con Cadillac el 8 y Aston Martin el 9, apostando por fechas cercanas al inicio de la actividad en pista.

Mientras tanto, McLaren, Mercedes y Williams mantienen el suspenso, dejando abierta la estrategia sobre cuándo presentar sus autos.

Fechas de lanzamientos de los coches para la temporada 2026:

Red Bull | 15 de enero

Racing Bulls | 15 de enero

Audi | 20 de enero

Ferrari | 23 de enero

Haas | 23 de enero

Alpine | 23 de enero

Cadillac | 8 de febrero

Aston Martin | 9 de febrero

McLaren | Por definirse

Mercedes | Por definirse

Williams | Por definirse

Fórmula 1 2026: Cadillac y Checo Pérez presentarán su coche en el Super Bowl

Cadillac, escudería con la que Checo Pérez regresará a la Fórmula 1 en 2026, escogió una fecha peculiar para mostrar su coche.

El 8 de febrero los fans descubrirán el primer coche de Cadillac en la Fórmula 1 y será presentado con un comercial en medio del Super Bowl.

De acuerdo con lo dicho por la propia escudería, quieren aprovechar el alcance del evento para impactar desde antes de la primera carrera.