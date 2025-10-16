En la Liga MX ya no nos sorprende nada, con el auge de estrellas el mundo la voltea a ver. Ahora, un jugador que ganó todo con Juventus y Bayern Munich podría llegar al América o Pumas.

De hecho, América y Pumas han sido dos clubes que han propiciado la llegada de estrellas a la Liga MX. Uno trajo a Saint Maximin, y otro a Aaron Ramsey y Keylor Navas.

Ahora están en la disputa de traer a un crack, o que por lo menos lo fue. Es brasileño y supo lo que es estar en clubes de talla mundial como Juventus o Bayern Munich.

Ganó todo con Juventus y Bayern; hoy América y Pumas se pelean su fichaje

Como vimos, América y Pumas se pelean por un futbolista que ganó todo en Juventus y Bayern Munich. Estamos hablando de Douglas Costa.

Con información del medio brasileño rti esporte, se pudo saber que Douglas Costa fue ofrecido a Pumas, Rayados y América. Su fichaje no sería problema, pues es agente libre.

Sin embargo, se debe decir que ninguno de ellos lo tendrían muy en cuenta, pues el exBayern Munich ya tiene 35 años, su último equipo fue el Sidney FC, y lo dejaron ir antes de tiempo.

¿Quién es Douglas Costa? El jugador que se lo pelea América y Pumas

Puede que no viva su mejor presente, pero Douglas Costa era considerado uno de los mejores del mundo hace unos 10 años. Nació en Brasil el 14 de septiembre de 1990.

Comenzó su carrera en el Gremio, pero a una temprana edad se fue para Europa, con el Shaktar, la rompió y el Bayer Munich de Pep Guardiola se fijó en Douglas Costa. Luego fue cedido en la Juventus y siempre mostró un gran rendimiento.

Aunque también se debe decir que las lesiones no lo dejaron se tan constante como hubiera querido. A sus 32 años se fue al Galaxy, de la MLS, más tarde a Brasil y actualmente no tiene equipo.

‘Las calles no olvidarán’ su gran drible, tiro, y explosividad.