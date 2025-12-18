Carlos Alcaraz vivió uno de sus mejores años, deportivamente, de su vida. Ganó casi todo lo que se podía ganar. Sin embargo, sorpresivamente, ha roto relación con su entrenador de toda la vida, Juan Carlos Ferrero.

Así es, Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separaron sus caminos, tras 7 años juntos. Todo comenzó desde que el número del mundo tenía 15 años y termina ahora que tiene 22 años y muchos títulos en su espalda.

Tan solo en este 2025, Alcaraz ganó 8 títulos, 2 Grand Slam y 3 de categoría 1000. El único que le pudo hacer frente fue Jannik Sinner, pero también tambaleó todo el entorno del espaol.

Si juntamos todos los años, la dupla Alcaraz-Ferrero ganó 24 trofeos, 6 Grand Slam, y más 20 semanas se ha consagrado como número 1 del mundo. Estadísticas de locura, y apenas comienza su carrera.

Revelan la verdad sobre el rompimiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero

El mundo del tenis se retumbó cuando Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero decidieron separar caminos. Ambos lo hicieron a través de sus redes sociales, y podemos ver la intención que tenía cada uno.

Y es que Carlos Alcaraz fue un adiós emotivo, pero seguro: “Te deseo lo mejor de corazón en todo lo que venga. Me quedo con la tranquilidad de saber que no nos hemos dejado nada por dar, que lo hemos puesto todo a disposición del otro”.

Mientras que de parte de Juan Carlos Ferrero, no parece estar muy contento con la despedida: “Me hubiera gustado seguir. Estoy convencido de que los buenos recuerdos y las buenas personas siempre encuentran la manera de cruzarse de nuevo.”

Y parece ser que todo fue por un contrato.

Los motivos del rompimiento entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero

Hay varios factores los que derivaron la rotura entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Se debe decir que no solo fue económico, y tampoco fue una pelea.

Según medios españoles, Carlos Alcaraz le entregó la renovación de contrato a su entrenador, le dio 48 horas para responder y Juan Carlos Ferrero no aceptó las condiciones.

Al parecer había una baja en el salario de Ferrero, pero más importante, iba a cambiar el lugar de entrenamiento, por lo que tenía que recorrer más distancia el coach. También se comenta que la derrota del español ante Sinner, puso a Juan Carlos en la mira.

Al final, no estarán separados del todo, pues Samuel López será el que tomará el lugar vacante, y este, es parte de la academia de Ferrero.