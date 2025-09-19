La modelo, Brooks Nader, revivió la polémica por una declaración que se hizo viral. Confirmó que salía con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner al mismo tiempo.

Así es, gracias a la hermana de Brooks Nader, se supo hace tiempo que la también actriz podría estar saliendo con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, además se le vio en el US Open.

La hermana dejó una pista que nadie hizo caso: salía con alguien "cuyo nombre rima con ‘winner", refiriéndose al apellido del Italiano. Luego también la relacionó con el español.

Ahora, ya no es ningún secreto, pues de la misma fuente todo salió a la luz. ¿Los tenistas dijeron algo? Lo vemos a continuación.

“Ellos lo hacen siempre, por qué yo no”: La viral respuesta de Brooks Nader sobre salir con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner al mismo tiempo

Pues bueno, Brooks Nader fue invitada y entrevistada en el programa Watch What Happens Live. Ahí aprovecharon los presentadores para hablar sobre su supuesta relación con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Andy Cohen lo preguntó de manera directa: “¿Sales con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner?”, por lo que Brooks Nader contestó: “Yo sólo digo que una dama nunca besa y luego lo cuenta, especialmente dos veces. Eso no está bien. ‘Salir’ es un término un poco impreciso hoy en día. Es que… no sé“.

Finalmente dejó la frase que dejó a todos de pie y aplaudiendo: “Lo que quiero decir es que los hombres lo hacen todo el tiempo, así que ¿por qué yo no? No lo entiendo".

Se puede confirmar, aunque no lo dijo explícitamente. Lo cierto es que los tenistas no han dicho nada.

¿Quién es Brooks Nader? La modelo que sale con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner al mismo tiempo

Brooks Nader es una modelo, actriz. Nació en Luisiana, Estados Unidos el 7 de febrero de 1997 (28 años). Ha estado en el ojo de los medios por la supuesta relación que tiene con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Pero su fama comenzó cuando salió en la reviste Sports Illustrated, luego de sobre salir sobre miles de mujeres. Antes ya había salido en la pantalla, en una película de acción.

En 2024 participó en Dancing With the Stars y terminó en novena posición.