Carlos Alcaraz puso en duda su participación en Roland Garros 2026 debido a una lesión en la muñeca derecha que lo mantiene fuera de actividad.

El tenista español, premiado recientemente con el Laureus al deportista mundial del año, acudió a la gala en Madrid con la muñeca inmovilizada y reconoció que se someterá a nuevas pruebas médicas en los próximos días.

“Veremos”, respondió al ser cuestionado sobre si jugará el Grand Slam francés, dejando abierta la posibilidad de ausentarse del torneo.

¿Qué dijo Carlos Alcaraz sobre la lesión que tiene?

Carlos Alcaraz, dos veces campeón de Roland Garros fue escueto en su respuesta al preguntarle si participará en el torneo de tenis en Francia: “Veremos”, respondió sin profundizar y dejando abierta la duda.

El tenista español, quien fue premiado en a gala de los Premios Laureus en Madrid, acudió a la ceremonia con la muñeca derecha inmovilizada, luego de haberse bajado del Abierto de Madrid.

Sobre la prueba médica que le espera, fue un poco más claro: “Ya me hice una prueba cuando me lesioné, hemos querido tener un tiempo y hacernos otra. Es para ver cómo está, y a partir de ahí decidiremos”.

Carlos Alcaraz en el Australian Open 2026 (Asanka Brendon Ratnayake / AP)

Carlos Alcaraz se deja consentir mientras está lesionado

Carlos Alcaraz, quien con 22 años ya atesora siete títulos de Grand Slam, y se ha consagrado en cada uno de los cuatro, se retiró en Barcelona un día después de que le trataran la muñeca durante su partido de primera ronda.

Mientras tanto, Alcaraz se deja consentir y muestra de ello es que recibió el lunes el Laureus al deportista mundial del año.