¿En la cancha y en el amor todo se vale? Carlos Alcaraz y Jannik Sinner pelearon por el título del US Open 2025 y por el amor de una famosa modelo estadounidense. Sí, ambas batallas las ganó el tenista español.

Los nuevos grandes protagonistas del tenis, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, han llevado su rivalidad más allá de la cancha, pues resulta que también compitieron por el amor de una famosa modelo estadounidense.

La modelo Brooks Nader demostró lo mucho que le gusta el tenis y “estaba jugando dobles” con Alcaraz y Sinner.

Resulta que Brooks Nader, modelo estadounidense de 28 años de edad salió con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner al mismo tiempo durante el US Open 2025.

¿La modelo Brooks Nader salió con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner durante el US Open?

Empecemos a relatar este trío amoroso con un hecho del que todos hemos sido testigos, la modelo Brooks Nader apareció en primera fila en los juegos de Carlos Alcaraz durante el US Open 2025. Entonces… ¿En qué momento entró Jannik Sinner en la ecuación?

Resulta que la hermana de Brooks, Grace Ann Nader, habló de más y confesó que la modelo tenía admiradores en “todos los campos y canchas” del US Open y dio pistas sobre el jugador en cuestión, al decir que su nombre “rima con winner”. Todos estamos de acuerdo que Alcaraz no rima con Winner.

La alusión hacia la supuesta salida entre Sinner y Brooks desató una ola de rumores, que después se agigantó cuando relacionaron a la modelo con Alcaraz.

Los rumores sobre Brooks y Alcaraz también fueron confirmados por Grace Ann Nader, quien señaló que su hermana salía con “el hombre del momento”.

Brooks Nader is so me at any sporting event 🎾 📸: GC Images, https://t.co/PBGH9MMK5t pic.twitter.com/OCp0TvwBss — Page Six (@PageSix) September 2, 2025

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los nuevos grandes rivales del tenis

Además de competir por el amor de la modelo Brooks Nader, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz mantienen una dura rivalidad deportiva que tuvo su último capítulo en el US Open 2025, donde el español ganó la batalla para conquistar su segundo Grand Slam del año.

En este 2025, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se vieron las caras en tres finales de Grand Slam: Roland Garros, Wimbledon y el US Open, con triunfos para el español en París y Nueva York, mientras que el italiano se llevó el título en la catedral del tenis.

Además de arrebatarle el título del US Open y ser su nuevo rival por la modelo Brooks Nader, Carlos Alcaraz dio otro duro golpe a Jannik Sinner al escalar en el ranking ATP y situarse como el número uno del mundo, desbancando al italiano al segundo puesto en una rivalidad que apunta a ser histórica por el nivel de ambos jugadores.