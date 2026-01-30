Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic se enfrentarán en la Final del Australian Open 2026, el domingo 1 de febrero. El partido arrancará a las 2:30 de la mañana, tiempo del centro de México y se podrá ver en ESPN y Disney+.
- Partido: Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic
- Fase: Final Australian Open 2026
- Fecha: Domingo 1 de febrero
- Horario: 2:30 am, tiempo del centro de México
- Sede: Melbourne Park
- Transmisión: ESPN y Disney+
Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: Día para ver la Final del Australian Open 2026
El domingo 1 de febrero concluye el Australian Open 2026 con la Final varonil entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic.
Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: Hora para ver la Final del Australian Open 2026
En México habrá que desvelarse para ver la Final del Australian Open 2026, Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic, programada para iniciar a las 2:30 de la mañana.
Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: Canal para ver la Final del Australian Open 2026
ESPN y Disney+ serán las señales encargadas de la transmisión del partido Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic, por el título del Australian Open 2026.
- Partido: Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic
- Fase: Final Australian Open 2026
- Fecha: Domingo 1 de febrero
- Horario: 2:30 am, tiempo del centro de México
- Sede: Melbourne Park
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo llegó Carlos Alcaraz a la Final del Australian Open 2026 vs Novak Djokovic?
Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, se impuso al tercero Alexander Zverev, por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5, para meterse a la Final del Australian Open 2026 vs Novak Djokovic.
Tras ganar la semifinal más larga de la historia del Australian Open 2026, Carlos Alcaraz disputará su primera final en el Melbourne Park, y aspira a ser el hombre más joven en completar un Grand Slam.
¿Cómo llegó Novak Djokovic a la Final del Australian Open 2026 vs Carlos Alcaraz?
Novak Djokovic alcanzó su undécima Final del Australian Open 2026, al poner alto a una racha de cuatro derrotas en semifinales en cuatro Grand Slams.
En la Final del Australian Open 2026 vs Carlos Alcaraz, Novak Djokovic va por su título 25 en torneos de Grand Slam.