Carlos Alcaraz es campeón del US Open 2025, apenas tiene 22 años y ya se puede considerar como uno de los mejores de la historia. Además se convierte en el número del 1 mundo.

Este 2025 ha sido impresionante Carlos Alcaraz, ganó Roland Garros y el US Open para cerrar un año de ensueño. Es posible que veamos la versión del español gracias a que es impulsada por su gran rival que tiene enfrente, Jannik Sinner parece ser el único que le puede mantener el nivel y ganarle.

Aunque en Estados Unidos, Alcaraz lo venció en 4 sets y de manera muy contundente. Físicamente y psicológicamente se comió al italiano que no pudo hacer mucho.

Estos dos se enfrentaron en las últimas 3 finales de Grand Slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open) y dos de ellas las ganó el español. Eso sí, no fue nada fácil. Esperamos con ansías el 2026.

Carlos Alcaraz: ¿Cómo queda su palmarés luego de su victoria en el US Open?

Carlos Alcaraz ganó el US Open 2025 para cerrar un gran año. Fue su segundo Grand Slam de la temporada y el sexto en toda su carrera. Es importante aclarar que apenas tiene 22 años.

Todo comenzó en el 2022 cuando a sus 19 años, Carlos Alcaraz ganó el US Open a Casper Ruud, ahí vimos el nacimiento de una nueva estrella. Desde ese momento, cada año ha ganado por lo menos un Grand Slam.

Este es el palmarés de Carlos Alcaraz:

US Open: 2 campeonatos

2 campeonatos Wimbledon: 2 campeonatos

2 campeonatos Roland Garros: 2 campeonatos

El único torneo que nunca ha logrado ganar, es el Australian Open. Pero, es cuestión de tiempo.

Carlos Alcaraz cierra un año de ensueño y se convierte en el número 1 del mundo

Carlos Alcaraz estuvo presente en 3 finales de Gran Slam este año, ganó Roland Garros de manera increíble, perdió Wimbledon y cerró el US Open con su mejor tenis.

En este 2025, Jannik Sinner se mantuvo como el número 1 de manera constante, pero la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open lo ponen como el mejor de todos.

En total, el español ha sido 36 semanas el #1.