El tenista español Carlos Alcaraz publicó un mensaje en Instagram en donde se despide de Juanki, el entrenador que estuvo a su lado siete años.

“Gracias por hacer sueños de niño, realidades”, escribió Carlos Alcaraz, uno de los tenistas más reconocidos de la actualidad, en su mensaje de despedida para Juanki.

Aunque el tenista español no dio explicaciones sobre los motivos que le orillaron a esta despedida, sí que adelantó que el camino sigue para ambos con nuevos proyectos.

Nota en desarrollo, en breve más información