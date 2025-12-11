Hoy volvió a arrancar la preventa de boletos Banorte para el partido amistoso entre México y Portugal como parte de la reinauguración del Estadio Azteca, sin embargo, los usuarios reportan fallas en la página de Fanki, la boletera encargada de vender las entradas para el encuentro.

Usuarios en redes sociales han reportado fallas en la página de Fanki y en la aplicación, largas filas interminables e incluso problemas con el pago de los boletos de preventa para el México vs Portugal.

En un comunicado oficial, Fanki señaló que hubo “actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta y resguardar la plataforma”.

Boletos para México vs Portugal: Fans reportan fallas en Fanki tras reanudación de preventa

Sin embargo, los fans no perdonaron en redes sociales y le tiraron con todo a la plataforma de venta de boletos, Fanki, pues muchos no pudieron adquirir sus entradas para el México vs Portugal, encuentro en el que seguramente estará presente Cristiano Ronaldo.

La plataforma de Fanki vuelve a fallar y la ‘fila virtual’ ni siquiera funciona: no válida, no avanza y parece un simple simulador para entretener a la gente mientras nada ocurre detrás. TODO MUY TURBIO. ¿La gran estafa del año? Ustedes juzguen. pic.twitter.com/YgfPbrBrH4 — La Peste Rayada (@lapesterayada) December 11, 2025

Algunos usuarios lograron ingresar a la fila virtual y mostraron ilusión por participar en la preventa, pero la web no logró cargar correctamente y permaneció detenida. Otros reportaron nuevamente el error 503 que ya había aparecido el día previo.

Muchos internautas manifestaron su desilusión debido a los largos tiempos de espera, que superaban la hora, y porque su lugar en la fila virtual era demasiado lejano.