Estamos exactamente a 279 días de que se inaugure el Mundial 2026, donde uno de los protagonistas más allá de los jugadores y los directores técnicos de las selecciones será el balón.

A través de redes sociales, han comenzado a circular imágenes y videos del que sería el balón con el que se jugará el Mundial 2026 y ya generó todo un debate en redes sociales, pues a algunos aficionados les gustó pero a otros no.

Aunque todavía no se sabe si realmente será este el esférico con el que se disputará la próxima Copa del Mundo, la marca encargada de realizarlo puede utilizar la opinión pública para realizar modificaciones en el diseño.

Filtran en redes sociales el que sería el balón para el Mundial 2026

El sitio especializado en jersey y artículos deportivos, Footy Headlines dio a conocer imágenes del que sería el balón que diseñó Adidas para el Mundial 2026 que será disputado en México, Estados Unidos y Canadá.

Además, también se volvió viral en redes sociales un video en el que se ve más a detalle el balón, el cual habría sido bautizado por Adidas como Trionda y en el cual se aprecian los colores azul, verde y rojo.

En los colores, la marca añadió un elemento característico de cada país anfitrión en el Mundial 2026, en el azul se aprecian las estrellas de la bandera de Estados Unidos, en el rojo la hoja de maple de Canadá y en el verde un águila por la que aparece en la bandera de México.

Diseño del balón para el Mundial 2026 genera críticas en redes sociales

Aunque a algunos sí les gustó el diseño del balón realizado por Adidas para el Mundial 2026, también hubo un gran sector de la afición a quien no le gustó para nada el Trionda y los deshicieron en redes.

Comentarios como “La verdad no me gusta nada” o “Definitivamente sería el balón más espantoso en la historia de las Copas del Mundo”, se hicieron presentes en internet tras la filtración.

También ha trascendido que Adidas lanzaría el balón a finales de este año para que jugadores de todo el mundo se acostumbren a la tecnología que tendrá y lleguen al Mundial 2026 conociéndolo.