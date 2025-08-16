Hace unos días la FIFA reveló los precios de los boletos para el Mundial 2026 y en su mayoría son exorbitantes, pero eso no es culpa del gobierno ni de la Liga MX.

El pasado 14 de agosto, la FIFA dio a conocer la lista de precios de algunos de los boletos para las sedes de México en el Mundial 2026, las cuales contempla el Estadio Azteca, Estadio Akron y el Estadio BBVA.

Los boletos disponibles son paquetes de hospitalidad o los conocidos como VIP para los partidos de fase de grupos y dieciseisavos de final, excluyendo encuentros de las selecciones anfitrionas, es decir, México, Estados Unidos y Canadá.

¿Por qué los boletos para el Mundial 2026 son tan caros? No es culpa ni del gobierno ni de la Liga MX

Los precios de los boletos para el Mundial 2026 para la zona de hospitality van desde los 32 mil 980 pesos mexicanos hasta los más de 100 mil pesos, no obstante, dichas cifras no son culpa del gobierno y mucho menos de la Liga MX.

De acuerdo con Gabriela Cuevas, representante del gobierno mexicano ante la FIFA, los precios de los boletos para el Mundial 2026 los pone el organismo del futbol mundial debido a que ellos rentan los estadios, por lo que tienen control total sobre los precios, accesibilidad y disponibilidad.

“FIFA adquiere control sobre los tres estadios (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) porque los renta. Y por eso hay que decirlo, los precios, accesibilidad y todos los boletos es FIFA. No es el Gobierno de México ni la Federación Mexicana de Futbol... No son muy distintos a los que tienen otros espectáculos deportivos en nuestro país”, aclaró Gabriela Cuevas sobre el precio de los boletos para el Mundial 2026.

🎟️⚽ FIFA renta los estadios en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y por eso tiene control total sobre los boletos para el #Mundial2026: precios, accesibilidad y disponibilidad. Ni el Gobierno de México ni la Federación Mexicana intervienen en eso, aclara Gabriela Cuevas pic.twitter.com/faYe9bAzOA — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) August 15, 2025

Cabe mencionar que la venta de boletos para el Mundial 2026 será aleatoria, es decir, a través de un sorteo. De igual manera, aún no existen precios oficiales para la venta al público en general en zonas que no tengan que ver con el hospitality.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el Mundial 2026?

A partir del 10 de septiembre de 2025 iniciará la venta de boletos para el Mundial 2026 para las personas que tengan tarjetas Visa y posteriormente, desde el 30 de septiembre se les asignará fecha y horario para comprarlos.

El Mundial 2026 tendrá varias etapas de venta de boletos y el último día para comprarlos será el 19 de julio de 2026, fecha de la final de la Copa del Mundo.