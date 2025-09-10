En el último partido de las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, Bolivia derrotó a Brasil en el Estadio Municipal El Alto ubicado en la altura de La Paz y aseguró su boleto al repechaje.

En la última jornada de las clasificatorias del futbol sudamericano, Venezuela cayó en casa frente a Colombia y Bolivia consiguió la hazaña de vencer a Brasil, por lo que, aunque todavía no aseguran su boleto al Mundial 2026, fue un día histórico.

La emoción fue tal que un narrador de la televisión boliviana se quebró y quedó afónico al narrar la victoria de su país ante la Verde Amarela, quienes tuvieron unas eliminatorias decepcionantes, pero aseguraron su presencia en la Copa del Mundo.

“Estamos en el repechaje”: Narrador de Bolivia se quiebra tras victoria ante Brasil en clasificatorias para el Mundial 2026

A sabiendas de que Venezuela estaba cayendo por goleada ante Colombia y de que una victoria les otorgaba el boleto al repechaje, un narrador de Bolivia no aguantó la emoción y explotó cuando su selección le ganó a Brasil rumbo al Mundial 2026.

“¡Señores estamos en el repechaje! ¡Estamos en el repechaje! Lo logramos, volvimos al Mundial, volvimos al Mundial y estamos ahí por toda esta gente que creyó, por usted que no creyó y ahora sueña…”, gritó el narrador de Bolivia tras asegurar su boleto al playoff.

La emoción del relator boliviano porque desde 1994 nunca han estado tan cerca de ir a un mundial; Bolivia, qué hermoso es el fútbol. pic.twitter.com/kQHyYawn6l — Jeampierre Anyiver (@mauriazuI) September 10, 2025

La última vez que la selección boliviana clasificó a una Copa del Mundo fue en el Mundial de Estados Unidos 94, por lo que ahora podría volver a una justa en el mismo país en el que compitió por última vez.

Miguelito, el héroe de Bolivia ante Brasil que selló el boleto de su selección al repechaje para el Mundial 2026

Miguel Terceros, mediocampista de solamente 21 años de edad, fue el encargado de anotar el penal con el que Bolivia le ganó a Brasil en La Paz para asegurar su presencia en el repechaje del Mundial 2026.

Miguel Terceros hace soñar a Bolivia con el repechaje a la Copa del Mundo 2026. Goleador de raza ante Brasil. 🇧🇴⚽️pic.twitter.com/1y3dWl3tLe — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) September 10, 2025

Además de esta anotación de penal ante los pentacampeones del mundo, Miguel Terceros marcó otros seis goles a lo largo de las clasificatorias para el Mundial 2026, por lo que en total tuvo 7 anotaciones y fue sublíder de goleo.

Por delante de él solamente aparece Lionel Messi, quien a sus 38 años de edad consiguió por primera vez en su carrera liderar la tabla de goleo de las eliminatorias con 8 dianas. Luis Díaz de Colombia también tuvo 7 tantos.