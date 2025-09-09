Kosovo, un pequeño país ubicado al sureste de Europa y de apenas 1 millón y medio de habitantes, dio una de las sorpresas en lo que va de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 al vencer a su similar de Suecia.

A pesar de que Suecia llegaba como el claro favorito para este partido en busca de su boleto para el Mundial 2026, Kosovo se impuso en el Pristina City Stadium y consiguió sus primeros tres puntos de las clasificatorias.

Debido a que la Copa del Mundo del próximo año ya contará con 48 selecciones en lugar de 32, serán varios los países que irán por primera vez a la justa mundialista y una de las que sueña con hacerlo es la República de Kosovo.

Kosovo se impone a Suecia en las eliminatorias y sueña con el Mundial 2026

Con goles de Elvis Rexhbecaj (26’) y Vedat Muriqi (42’), Kosovo dio la campanada en las clasificatorias del continente europeo rumbo al Mundial 2026 y venció a la Suecia de jugadores como Viktor Gyokeres y Aleksander Isak.

A pesar de que la selección de Kosovo tiene un valor de 72.30 millones de euros y la de Suecia está valuada en 444.80 millones de euros, en la cancha no se vio esta diferencia y se dio una sorpresa en las clasificatorias para el Mundial 2026.

Luego de esta victoria por parte de la República de Kosovo, el combinado nacional se posición en el segundo lugar del Grupo B de las Eliminatorias UEFA. Suiza está en primero con 6 puntos, mientras que Suecia y Eslovenia tienen solamente 1 unidad.

¿Qué necesita Kosovo para aspirar a clasificar al Mundial 2026?

Debido al aumento de selecciones que tendrá el Mundial 2026, la UEFA ahora tiene 16 boletos en vez de 12 (12 pases directos y 4 por repechaje) por lo que Kosovo puede ilusionarse con asistir a la justa.

De los doce grupos que hay en las clasificatorias, las selecciones que van directo al Mundial 2026 son las que quedan en primer lugar de su sector, mientras que los otros cuatro boletos se definen por un torneo eliminatorio entre las que quedaron en segundo.

Es decir, para aspirar a calificar a la Copa del Mundo 2026, Kosovo debe de quedar en primer lugar del Grupo B o bien mantenerse en el segundo puesto para competir por un boleto del repechaje.