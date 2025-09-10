Miguel Herrera irrumpió en el banquillo de Costa Rica con la encomienda de llegar al Mundial 2026, pero la ruta a la esperada justa ha resultado más complicada de lo esperado y luego del ridículo empate frente a Haití, la afición estalló y en las tribunas del Estadio Nacional se escuchó el “Fuera Piojo”.

Miguel Herrera y Costa Rica buscan uno de los tres boletos directos al Mundial 2026, pero su objetivo se ha complicado luego de los empates ante Nicaragua y Haití en la ronda final de las Eliminatorias de la Concacaf.

El empate ante Haití en casa desató la furia de los aficionados ticos, quienes perdieron la paciencia y pidieron la cabeza del estratega mexicano.

La afición de Costa Rica pide la salida de Piojo Herrera

Luego del empate a un gol ante Haití en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la afición de Costa Rica estalló y lanzó el “Fuera Piojo” para exigir la salida del timonel mexicano.

Tan pronto finalizó el partido en el Estadio Nacional, la afición comenzó a gritar “Fuera Piojo”, “Fuera Piojo”, para mostrar su descontento con el entrenador mexicano. Las quejas contra Miguel Herrera fueron muy evidentes y quedaron expuestas tanto en la transmisión como en diversos videos que circulan en redes sociales.

“Sería lo más cobarde de mi parte dejar mi puesto, si la directiva toma una decisión es otra cosa”, señaló Miguel Herrera tras el empate frente a Haití en el Estadio Nacional de Costa Rica.

¡Fuera 'Piojo'! Así en el Estadio Nacional de Costa Rica tras el empate de los ticos ante Haití pic.twitter.com/eYEA1wlAis — lilboimx (@lilboimx) September 10, 2025

¿Cómo quedó el Costa Rica vs Haití?

La Selección de Costa Rica de Miguel Herrera vivió un juego muy intenso ante Haití. Tomó la ventaja muy temprano en el partido con el tanto de Kenneth Vargas (1’), mientras que al minuto 35 ya tenía el 2-0 en el marcador gracias al tanto de Alonso Martínez.

Los problemas para Costa Rica llegaron en la segunda mitad, pues Duckens Nazon marcó un triplete y para darle la vuelta al marcador.

En el tiempo de compensación, Juan Pablo Vargas “le salvó” el día a Miguel Herrera, pues marcó el tanto del empate.

Con este resultado, Costa Rica tiene sólo dos unidades y se ubica en la segunda posición del Grupo C, por detrás de Honduras. Por lo que en este momento, estaría fuera del Mundial 2026.