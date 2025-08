Hace varios años, la posición que menos preocupaba en la Selección Mexicana era de la de portero. Ahora con el bajón de nivel de Malagón y el Tala Rangel, previo al Mundial 2026, es todo lo contrario.

Y es que antes de Malagón y Tala Rangel, habían grandes porteros en la Liga MX. Claro, sin dejar a un lado al mejor de todos: Memo Ochoa.

Si no estaba Ochoa, estaba Jesús Corona, si no, estaba el Conejo Pérez, y ya si hacía falta, hasta Moisés Muñoz. Así que la atención estaba en otra demarcación.

Poco a poco, México dejó de producir buenos porteros, tanto que el que podría ser titular en el Mundial 2026, será el más veteranos de todos. No parece que hable muy bien del Tri.

Los 3 porteros que podrían subirse al Mundial 2026 si Malagón y el Tala Rangel no mejoran

Bueno, si Malagón y Tala Rangel no mejoran para el Mundial 2026, Javier Aguirre tiene replantarse su elección de arqueros.

Además de Memo Ochoa, que seguramente estará en el Mundial 2026, estas son algunas opciones para la Selección Mexicana.

Andrés Sánchez: El portero de San Luis ha tenido grandes actuaciones, pero ha pasado desapercibido. Tiene 27 años, y podría tener una oportunidad.

Andrés Sánchez (Juan Carlos Ocampo / Mexsport)

Carlos Moreno: Guardameta del Pachuca, que también levanta la mano para la Selección. Además ya sabe lo que es vestir la verde. También tiene 27 años y ha hecho bien las cosas.

Carlos Moreno (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Sebastián Jurado: Una de las promesas que se han logrado mantener en Primera División. Fue parte de los Juegos Olímpicos de Tokio, así que sabe lo que es la máxima competencia.

Sebastián Jurado (Pablo Gonzalez / Mexsport)

El portero con más probabilidades de ser titular en el Mundial 2026

Existen muchos problemas en la Selección Mexicana, y estos no se van a poder resolver para el Mundial 2026. No debe existir orgullo en que Ochoa sea el elegido si Malagón y Tala Rangel no muestran resultados.

Y es que habla de un pésimo manejo de fuerzas básicas en México. Como vimos, las otras opciones ya tiene 27 años y la Selección Mexicana no los voltea a ver.

Así que le pregunto: ¿es mejor jugar con inexperimentados o con el de siempre?

Memo Ochoa es el mejor portero de la historia del Tri, pero se debería dar opciones a otros jugadores, ya que nunca habrá un cambio generacional.