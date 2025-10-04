La Selección Mexicana dio a conocer su lista de convocados para la próxima fecha FIFA, sin embargo, ningún futbolista de Club Pumas fue considerado por Javier Aguirre.

Aunque en el pasado Club Pumas contribuía con varios jugadores, la situación del equipo ha cambiado a tal grado de que ha dejado de producir futbolistas que puedan llegar a nivel de Selección Mexicana.

Tras la última lista, el equipo universitario se quedó como el único, de los llamados grandes de la Liga MX, sin aportar jugadores al Tri.

Pumas es el único grande sin convocados para la Selección Mexicana

La convocatoria de octubre de 2025 dejó en evidencia a Club Pumas, ya que no tendrá representantes en la Selección Mexicana, convirtiéndose en el único de los llamados ‘cuatro grandes’ sin presencia Tri.

Mientras Club América, Club Chivas y Cruz Azul enviaron varios futbolistas a la Selección Mexicana, Pumas no aportó ningún nombre, mostrando un contraste notable con lo que sucedía hace algunos años.

La disminución en la producción de talento nacional y la debilidad de su cantera actual se ven reflejadas en la reciente convocatoria de Javier Aguirre.

La época en la que Pumas era sinónimo de generación y exportación de figuras mexicanas parece quedar cada vez más lejos con el pasar de los años.

Jugadores de Pumas (MEXSPORT / Harry Castiblanco)

Los convocados de Pumas para la fecha FIFA

Aunque Club Pumas no tiene representantes en la Selección Mexicana, el equipo sí verá a varios de sus jugadores en acción durante la fecha FIFA.

Aaron Ramsey fue citado por Gales, mientras que Ángel Azuaje defenderá a Venezuela y Álvaro Angulo hará lo propio con Colombia, lo que significa que Pumas sí contará con presencia internacional.

Adalberto Carrasquilla también se unirá a Panamá, sumándose a un grupo de auriazules que aprovechará el receso internacional para disputar compromisos con sus selecciones.

Además, se espera que Keylor Navas con Costa Rica y Pedro Vite con Ecuador completen la lista de convocados del club.

Será una oportunidad para que los futbolistas sumen experiencia y regresen al club con ritmo competitivo para luchar por clasificar en el Apertura 2025 de la Liga MX.