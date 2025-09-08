Javier Aguirre sigue trabajando en la mejor convocatoria posible para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 y para ello estaría integrando a Álvaro Fidalgo a la concentración.

Álvaro Fidalgo es uno de los mejores extranjeros que han llegado recientemente a la Liga MX y por ello su nombre ha comenzado a sonar con fuerza en el Tricolor.

El Vasco no le ha quitado los ojos de encima al jugador del América y para ello ya tendría listo un plan en el que integraría a Fidalgo en la concentración de noviembre.

Javier Aguirre ya tendría un plan armado para integrar a Fidalgo a la Selección Mexicana y todo iniciaría en noviembre

A tan solo nueve meses del arranque del Mundial 2026, el nombre de Álvaro Fidalgo ya suena con más fuerza en las entrañas de la Selección Mexicana.

De acuerdo con León Lecanda, el plan de Javier Aguirre es convocar a Álvaro Fidalgo para la concentración del Tricolor en el mes de noviembre y así verlo trabajar con el resto del equipo y para que se vaya adaptando al ambiente, estilo de juego y posibles compañeros.

En la Selección Mexicana son conscientes que Fidalgo tiene la calidad para aportar algo más al equipo de cara al Mundial 2026 y cómo a partir de febrero será elegible, creen que es buen momento para convocarlo.

¿Contra quién jugaría la Selección Mexicana para el mes de noviembre?

La Selección Mexicana sigue su preparación de cara al Mundial 2026 en donde busca dar una de las mejores actuaciones de su historia por lo que no solo está armando al mejor equipo posible sino también a los mejores rivales.

Por ello para el mes de noviembre ya tendría listo dos rivales sudamericanos que le permitan competir de la mejor manera, así que de acuerdo con Gibrán Araige, en esa fecha FIFA se medirá a Uruguay y Paraguay.

Ante los charrúas jugarían en territorio nacional, en el TSM Corona casa de Santos Laguna y ante Albirroja jugarían en Estados Unidos, rumores señalan que en la casa del San Diego FC.