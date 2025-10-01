Aunque los aficionados de Club Pumas tenían altas expectativas para el Apertura 2025, el equipo dirigido por Efraín Juárez no ha sabido responder y actualmente marchan el puesto número 10 de la tabla de posiciones.

Aunado al decepcionante desempeño, Club Pumas se ha consagrado como el equipo más indisciplinado de la Liga MX y Efraín Juárez ya suma tres tarjetas rojas desde su llegada al banquillo.

La actitud del DT mexicano no ha agradado para nada a la directiva auriazul que, según Carlos Ponce de León, ya se encuentra viendo opciones y Martín Anselmi está en la lista.

Pumas va con todo por Martín Anselmi ante mal paso de Efraín Juárez

De acuerdo con Carlos Ponce de León, Martín Anselmi podría regresar a la Liga MX para dirigir a Club Pumas ante el mal paso del equipo que actualmente es comandado por Efraín Juárez.

Aunque al interior de Club Pumas todavía hay un porcentaje de confianza en Efraín Juárez, la directiva ya evalúa cuál sería la mejor opción para sustituir al DT mexicano y en la lista aparece el nombre de Martín Anselmi.

Tras su fracaso con el FC Porto, la agencia del DT argentino le busca lugar en cualquier equipo y claramente volver a la Liga MX sería una gran oportunidad para Anselmi.

Ponce de León menciona que incluso Anselmi ya había sido ofrecido al Club León, pero en la institución optaron por darle una segunda etapa a Nacho Ambriz al frente del equipo.

Ahora, ante el puesto de Efraín tambaleante, la agencia ya ofreció al DT argentino y en Cantera no vieron con malos ojos la opción que les costaría cerca de 2.5 millones de dólares anuales, es decir, más de 45 millones de pesos mexicanos.

Martín Anselmi, en su paso por Cruz Azul (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

Efraín Juárez recibe dos partidos de sanción con Pumas

Luego de ser expulsado del Clásico Capitalino, ya se dio a conocer la sanción que tendrá que cumplir Efraín Juárez y que le impedirá estar en el banquillo de Club Pumas por los próximos dos partidos.

Esto quiere decir que Efraín Juárez no podrá estar en el banquillo en el duelo ante Club Chivas y en la visita de Club Pumas a Rayados de Monterrey.

El equipo deberá enfrentar estos dos importantes duelos sin su técnico en la banca.