Revelan que todavía no existe un acuerdo entre la Liga MX y el videojuego EA FC 26 por lo que no saldrá en el lanzamiento pero que existe una posibilidad de que en una actualización ya aparezca.

Desde hace varias semanas los fans del futbol mexicano y de los videojuegos se habían ilusionado por un posible regreso de la Liga MX al EA FC 26 tras haber finalizado licencia con Konami.

Pero desde hace algunos días se encendieron las redes sociales luego de que se diera a conocer por fuentes extraoficiales que los directivos de la Liga no llegaron a un acuerdo con EA Sports.

Se acaban las esperanzas de ver a la Liga MX en el EA FC 26; no saldrá en el lanzamiento

Se acaban las esperanzas de ver a la Liga MX en el EA FC 26 ya que a pocos días del lanzamiento del videojuego revelan que no hay un acuerdo entre directivos de ambas partes involucradas.

De acuerdo con el periodista deportivo René Tovar las negociaciones entre la Liga MX y EA Sports no se han cerrado aún por lo que no estaría para el lanzamiento pero posiblemente sí lo esté en una actualización futura.

“Las negociaciones con EA Sports para la llegada de la Liga MX al FC 26, que sale este mes, “no se han cerrado” me revela un importante miembro de la FMF que está muy cercano al tema, con lo cual, entiendo que no se ha acabado la posibilidad de ver la competencia en EA quizá no para su lanzamiento, pero sí para una futura actualización” escribió el periodista en su cuenta de X.

¿Cuándo es el lanzamiento del EA FC 26?

Llegó el mes de septiembre y con ello, como cada año, también llega el lanzamiento del popular videojuego de futbol EA FC 26 de la empresa Electronic Arts.

El lanzamiento del EA FC 26 está programado para el viernes 26 de septiembre y con acceso anticipado a partir del viernes 19 de septiembre para quienes reserven la Ultimate Edition.

El costo del EA FC es de 79.99 euros, lo que se traduce en 1743.50 pesos mexicanos aproximadamente mientras que la versión deluxe tendrá un precio de 109.99 euros, es decir, 2397.39 pesos mexicanos.