Los Pumas armaron un trabuco para competir en el actual torneo Apertura 2025 de la Liga MX y una de sus estrellas fue Keylor Navas, quien ya se reveló que los universitarios se lo quitaron a Rayados, equipo que también tenía en sus planes contratarlo.

Y es que dicho rumor salió a la luz luego de que se diera a conocer que Rayados interfirió en la negociación de Pumas y Anthony Martial, por lo que ahora parece que también el nombre de Keylor Navas era parte del plan de los regios.

En las últimas horas, se reportó que Keylor Navas pudo haber llegado a la Pandilla, pero el entrenador decidió que no se fichara al costarricense y el equipo fuera por Santiago Mele.

¿Fue venganza lo de Martial? Reportan que Pumas le quitó a Rayados el fichaje de Navas

De acuerdo con el periodista Diego Armando Medina, Keylor Navas estaba prácticamente amarrado para llegar a Rayados, pero el DT Domenec Torrent, al conocer que Pumas también lo buscaba, decidió olvidarlo e ir por el arquero Santiago Mele.

“El Monterrey ya estaba a nada de tener a Keylor Navas antes que a Mele. Ya había hablado Ramos con él, ya había hablado Canales con él, ya había hablado Tato Noriega con él, pero cuando se dieron cuenta que Pumas también estaba al acecho de él y que el Monterrey también tenía a Santiago Mele. Torrent dijo, ‘déjenselo a Pumas, agarramos presente y futuro’”, explicó el periodista sobre por qué Rayados ya no fue por Keylor Navas.

"Si no fuera por Monterrey, Pumas no tendría a Keylor Navas. Monterrey estaba a nada de tener a Navas antes que a Mele, Ramos habló con él (Keylor), Canales habló con él y el Tato Noriega. Torrent dijo que se lo dejaran a Pumas y ficharon a Mele".



🎙: @DiegoArmaMedina pic.twitter.com/zDVBSFEEWd — RG La Deportiva (@rg690) September 19, 2025

Cabe mencionar que los Rayados concretaron el fichaje de Santiago Mele durante el Mundial de Clubes 2025 e incluso el futbolista uruguayo llegó a Estados Unidos para reportar con los regios.

¿Cómo se concretó la llegada de Keylor Navas a Pumas?

Keylor Navas llegó a Pumas cuando ya había iniciado el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los universitarios buscaron al portero de Costa Rica, quien tenía contrato con Newell’s y el conjunto argentino no lo quería dejar fuera.

Luego de varios días donde parecía que no se concretaría la llegada de Keylor Navas a Pumas, el futbolista tico sí pudo convencer a la directiva de Newell’s para salir y llegó al conjunto universitario para disputar su primer partido, solamente un día después de su presentación oficial.