El periodismo deportivo está de luto luego de que se revelara la noticia de que Christina Chambers, una comunicadora estadounidense que se dio a conocer por su trabajo en la filial de FOX, WBRC, fue encontrada muerta en su domicilio junto a su esposo.

Johnny Rimes y Christina Chambers fueron hallados sin vida luego de que no contestaron las llamadas de familiares, por lo que uno de ellos acudió directamente a su casa y el hijo de 3 años de la pareja fue quien le abrió la puerta.

Al ingresar al domicilio, el familiar de la periodista deportiva se percató de que la pareja estaba desvanecida en el suelo y llamó al 911, pero cuando los paramédicos llegaron al lugar ya no contaban con signos vitales, mientras que el niño estaba ileso.

Lo que se sabe hasta el momento de la muerte de Christina Chambers

De acuerdo a información compartida por medios de la comunidad de Hoover, Alabama, los cuerpos de Christina Chambers y Johnny Rimes fueron hallados al interior del domicilio con heridas de bala.

A pesar de que la investigación del Departamento de Policía de Hoover se encuentra en su etapa inicial, los primeros reportes indican que el caso de Christina Chambers se investiga como un asesinato y suicidio.

Jim Dunaway, excompañero de Christina Chambers. (X: @jimdunaway)

Esto, debido a que el matrimonio no contaba con alguna amenaza que pudiera indicarle a las autoridades que la muerte de ambos pudiera tratarse de un ataque directo en su contra, ella tenía 38 y él 41 años de edad.

¿Quién era Christina Chambers? La periodista deportiva encontrada muerta junto a su esposo

Originaria de Cullman, Alabama, Christina Chambers fue una reconocida periodista deportiva que estudió su licenciatura en periodismo en la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB), donde además era atleta becada.

Christina Chambers comenzó su carrera como en la cadena WLTZ en Columbus, Georgia. Posteriormente pasó a trabajar en Comcast Sports Southeast en Atlanta y además trabajaba por su cuenta cubriendo el futbol americano y basquetbol colegial.

En el 2015 fue cuando comenzó a trabajar en WBRC en Birmingham, Alabama y dejó su trabajo de tiempo completo en el 2021, pero continúo trabajando como reportera de cancha en la temporada 2025 del futbol americano.