Continúan los movimientos en las televisoras deportivas, esta vez es turno de ESPN México quien tendrá una sacudida importante al cambiar de jefe de operaciones de la empresa con el fin de mejorar las coberturas rumbo al Mundial 2026.

Para ello el “Líder Mundial” busca incorporar una persona con amplia experiencia en la televisión deportiva y que esté empapada del futbol mexicano para que ayude a la empresa a profundizar en sus contenidos locales.

Y quién mejor que una persona que fue dirigente de la FMF, misma que desde ESPN reventaron y criticaron por sus acciones cuando estaba al frente del máximo organismo rector del balompié mexicano.

¡Tiemblan en ESPN México! Dirigente del que se cansaron de reventar llegaría como nuevo jefe de la empresa

De cara a la preparación que las televisoras deportivas están armando rumbo al Mundial 2026, ESPN México analiza la llegada de Juan Carlos “Bomba” Rodríguez, ex Comisionado de la FMF, como su nuevo jefe de operaciones.

Diversos rumores apuntan que la Bomba Rodríguez, ex diferente del futbol mexicano, llegaría en los próximos meses a ESPN México toda vez que su contrato con DAZN finaliza el 31 de diciembre de 2025 por lo que en caso de concretarse su nuevo cargo se daría en 2026.

Rodríguez dejó su cargo como comisionado de la FMF en diciembre de 2024, tras haber renunciado en la Asamblea de Dueños de la Liga MX luego de que no hubo un acuerdo para firmar el fondo de inversión.

ESPN México analiza la llegada de Juan Carlos “Bomba” Rodríguez (captura de pantalla)

Bomba Rodríguez, posible nuevo jefe de ESPN México, tiene amplio recorrido en la TV deportiva

El mundo de los medios deportivos se sacude ante los rumores por la posible incorporación de la Bomba Rodríguez como jefe de ESPN México, el movimiento representa un cambio importante en la estructura ya que cuenta con experiencia tanto en la gestión de contenidos deportivos.

Rodríguez tuvo un paso por TUDN y Univisión Deportes, en donde lideró proyectos que ampliaron la cobertura del futbol mexicano y torneos internacionales, además de coordinar transmisiones en diversas ciudades.

Tras dejar su cargo en la FMF, se integró como consultor de DAZN, empresa con la que mantuvo vínculo durante todo el 2025 participando en proyectos clave como el Mundial de Clubes 2025.