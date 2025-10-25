Uno de los técnicos más exitosos del futbol mexicano, Manuel Lapuente, e icónico Director Técnico del América y de la Selección Mexicana, murió este sábado 25 de octubre de 2025.

Manuel Lapuente murió a los 81 años de edad y siempre será recordado por ser uno de los entrenadores que conquistó cinco títulos de la Liga MX, pasando por Puebla, Necaxa y América.

Con su característica boina, Manuel Lapuente se consolidó como uno de los más ganadores del futbol mexicano, pues de los campeonatos que consiguió de Liga MX también se le suman trofeos de Copa, Campeón de Campeones y Concachampions.

Luto en el futbol mexicano: Muere Manuel Lapuente, icónico técnico de América y de la Selección Mexicana

El estilo del que fue DT del América, Manuel Lapuente, lo llevó a ser considerado como un estratega moderno en su época, lo que lo llevó a forjar equipos sólidos y sobre todo competitivos que marcaron una generación en la Liga MX.

Cuando Manuel Lapuente estuvo al frente de la Selección Mexicana, firmó uno de los momentos más gloriosos en la historia de México, pues en la Copa Confederaciones de 1999 logró vencer a Brasil en el Estadio Azteca.

Previo a ese encuentro, el que fue DT del América ya había ganado la Copa Oro de 1998 y fue el técnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 98 donde el tricolor dejó grandes actuaciones.

¿Cuál fue el palmarés de Manuel Lapuente a lo largo de su carrera como DT?

Manuel Lapuente dirigió varios equipos en la Liga MX y con Puebla levantó su primer título en la temporada 1982-83.

El palmarés de Manuel Lapuente en la Liga MX como DT quedó de la siguiente manera: