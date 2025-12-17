Mario Pineida, futbolista de 33 años que jugaba para el Barcelona de Ecuador, fue asesinado luego de un atentado directo en su contra, de acuerdo a un comunicado compartido por el club en sus redes sociales.

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista...”, se lee en el comunicado compartido por el Barcelona de Ecuador.

Barcelona de Ecuador comunica asesinato de Mario Pineida.
Barcelona de Ecuador comunica asesinato de Mario Pineida. (X: @barcelonasc)

Además, el club de Guayaquil avisó a sus aficionados que en las próximas horas informarán sobre los actos que realizarán en memoria del lateral ecuatoriano y les pidió elevar una oración y mandar fuerza a su familia en este complicado momento.

Nota en desarrollo, en breve más información...