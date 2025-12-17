Mario Pineida, futbolista de 33 años que jugaba para el Barcelona de Ecuador, fue asesinado luego de un atentado directo en su contra, de acuerdo a un comunicado compartido por el club en sus redes sociales.

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución, y nos enluta como familia barcelonista...”, se lee en el comunicado compartido por el Barcelona de Ecuador.

Barcelona de Ecuador comunica asesinato de Mario Pineida. (X: @barcelonasc)

Además, el club de Guayaquil avisó a sus aficionados que en las próximas horas informarán sobre los actos que realizarán en memoria del lateral ecuatoriano y les pidió elevar una oración y mandar fuerza a su familia en este complicado momento.

Nota en desarrollo, en breve más información...