Los Playoffs 2025 de la NFL se acercan y en la Semana 16 se podría definir el destino de varias escuadras. Conoce los escenarios de los equipos rumbo a la postemporada.

NFL Semana 16: Escenarios de equipos en Conferencia Americana rumbo a Playoffs 2025

En la Conferencia Americana de la NFL, los Denver Broncos ya están clasificados a los Playoffs 2025, pero asegurara el título del Oeste con un triunfo sobre Jaguars, si se suma a la derrota de los Chargers en la Semana 16.

Nueva Inglaterra Patriots sella su pase a los Playoffs 2025 con una victoria ante Ravens.

Por su parte, Buffalo, Jacksonville y Chargers avanzan a los Playoffs 2025 de la NFL con respectivos triunfos combinados con derrotas, ya sea de Houston o Indianápolis.

NFL Semana 16: Escenarios de equipos en Conferencia Nacional rumbo a Playoffs 2025

En la Conferencia Nacional de la NFL solamente los Rams han clasificado a los Playoffs 2025, pero varios equipos podrían unirse a ellos en la Semana 16.

Filadelfia Eagles amarrará el cetro de su división con un triunfo más.

Chicago y Green Bay pueden obtener un boleto a Playoffs 2025 con una victoria en combinación con una derrota de Detroit Lions.

Mientras que San Francisco 49ers avanzará a los Playoffs 2025 de la NFL con un triunfo en el Monday Night de la Semana 16.

Seattle Seahawks clasifica a la postemporada con una victoria ante Rams, en el arranque de la Semana 16 de la NFL, el jueves 18 de diciembre.

Así se jugará la Semana 16 de la NFL rumbo a los Playoffs 2025

Con varios boletos a los Playoffs 2025 en juego, continúa la temporada de la NFL en su Semana 16, que se jugará de la siguiente forma.

Jueves 18 de diciembre

Rams (11-3) vs Seattle (11-3)

Sábado 20 de diciembre

Eagles (9-5) vs Commanders (4-10)

Packers (9-4-1) vs Bears Chicago (10-4)

Domingo 21 de diciembre

Buccaneers (7-7) vs Panthers (7-7)

Bills (10-4) vs Browns (3-11)

Chargers (10-4) vs Cowboys (6-7-1)

Bengals (4-10) vs Dolphins (6-8)

Jets (3-11)vs Saints (4-10)

Vikings (6-8) vs Giants (2-12)

Chiefs (6-8) vs Titans (2-12)

Falcons (5-9) vs Cardrinals (3-11)

Jaguars (10-4) vs Broncos (12-2)

Steelers (8-6) vs Lions Detroit (8-6)

Raiders (2-12) vs Texans (9-5)

Patriots (11-3) vs Ravens (7-7)

Lunes 22 de diciembre