De manera inesperada, uno de los mejores boxeadores de esta generación, Terence Crawford, ha anunciado su retiro en lo más alto. Su última pelea fue contra Canelo Álvarez y lo venció de manera brillante.

A sus 38 años, tenía muchas opciones para seguir peleando y ganar muchos millones, sin embargo, Terence Crawford publicó un video en el que anunció su retiro y sin hacer mucho alboroto, colgó los guantes.

De esta forma, ya no existirá una revancha ante Canelo Álvarez. El estadounidense estuvo buscando ese combate por varios años, pero el mexicano se lo negaba.

Luego de que llegaran a un acuerdo y que Crawford se llevó 10 millones de dólares, y un campeonato indiscutido de peso supermediano, nos dejará a todos con las ganas.

Terence Crawford anuncia su retiro del boxeo a los 38 años; se despide con el triunfo ante Canelo Álvarez

Terence Crawford venció a Canelo Álvarez en septiembre de este 2025, le ganó el campeonato indiscutido de peso supermediano, y ahora decide retirarse del boxeo profesional.

En un video publicado en las redes sociales, Terence Crawford dejó un mensaje: "Pasé toda mi vida persiguiendo algo. No cinturones, ni dinero, ni titulares. Sino esa sensación, la que se obtiene cuando el mundo duda de ti y sigues adelante y sigues demostrando que todos están equivocados”

“Me retiro de la competición, no porque haya terminado de pelear, sino porque he ganado otro tipo de batalla. La de retirarse en mis propios términos”, comentó el estadounidense.

Y sí, parece que el dinero no ha sido un factor en su vida. Tenía propuestas de pelear ante Jake Paul por una bolsa millonaria, o de buscar su cuarto título, pero no.

El impresionante récord que deja Terence Crawford en 18 años de carrera

En 2008, vimos la primera aparición de Terrence Crawford en el boxeo profesional. No lo aceptaron en el equipo olímpico y decidió buscar su camino. En su debut venció a Breidis Prescott y de ahí se acostumbró a ganar y ganar.

Terence Crawford se despide del boxeo profesional con un récord de 42-0 y 31 victorias de KO. Aunque eso no es lo más impresionante, ya que es el único en la era de los cuatro cinturones en ser campeón indiscutido en tres categorías.

Además en 18 años de carrera ha peleado en cinco categorías siendo campeón mundial de: peso ligero, peso superligero, peso wélter, peso superwélter y peso supermediano.

Así se va el número 1 del mundo.