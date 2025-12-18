Una lamentable noticia sacudió al mundo del automovilismo, pues el piloto Greg Biffle, quien brilló en la NASCAR, murió este jueves 18 de diciembre tras un accidente aéreo.

Según reportes, Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos murieron en el accidente en un aeropuerto ubicado a 45 millas al norte de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos.

Greg Biffle, quien murió este jueves 18 de diciembre de 2025, disfrutó de una envidable carrera en el automovilismo. Entre sus logros más destacados se encuentran los títulos de la Truck Series (2000) y Busch/Xfinity (2002).

Greg Biffle también conquistó 19 victorias en la Cup Series, lo cual lo llevó a la lista de los 75 mejores pilotos de la historia de la competición, esto en su 75 aniversario.

Información en desarrollo...