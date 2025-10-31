Real Madrid vs FC Valencia cierran la actividad sabatina de la Jornada 11 de LaLiga; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

El Real Madrid derrotó al FC Barcelona en el Clásico de LaLiga, por lo que es favorito para repetir victoria ante el Valencia en la Jornada 11.

Real Madrid vs Valencia: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de LaLiga

El Real Madrid es amplio favorito para derrotar al Valencia en la Jornada 11 de LaLiga, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1.

Real Madrid vs Valencia: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de LaLiga

Real Madrid buscará afianzarse en la cima de LaLiga venciendo al Valencia, con esta posible alineación en la Jornada 11.

Thibaut Courtois Federico Valverde Éder Militao Dean Huijsen Álvaro Carreras Aurélien Tchouaméni Arda Güler Eduardo Camavinga Jude Bellingham Vinícius Júnior Kylian Mbappé

El Valencia intentará alejarse de la zona de descenso con esta posible alineación, cuando visite al Real Madrid.

Julen Agirrezabala Thierry Correia César Tárrega José Manuel Copete José Gayà Javi Guerra Pepelu Luis Rioja Diego López Lucas Beltrán Arnaut Danjuma

Real Madrid vs Valencia: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga

A las 14 horas, tiempo del centro de México, Real Madrid vs Valencia chocan en el partido de la Jornada 11 de LaLiga.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Valencia, que se jugará el sábado 1 de noviembre.

Partido: Real Madrid vs Valencia

Fase: Jornada 11 de LaLiga

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Valencia al partido de la Jornada 11 de LaLigaa?

El Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona en la Jornada 10 de LaLiga, previo al partido contra Valencia.

Con 27 puntos, el Real Madrid supera las 22 unidades del FC Barcelona, y es dueño de la cima de LaLiga.

El Valencia batalla para alejarse de la zona de descenso, y con apenas 9 puntos solo supera las 7 unidades del Real Oviedo y el Girona, sotaneros de LaLiga.