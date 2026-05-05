El Arsenal se clasificó a la Final de la Champions League 2026 tras vencer 1-0 al Atlético de Madrid en el partido de vuelta de semifinales disputado el martes 5 de mayo.

Marcador final: Arsenal 1-0 Atlético de Madrid (global 2-1)

El gol de Bukayo Saka al minuto 44 fue suficiente para sellar el triunfo y el pase con global de 2-1. Aunque Viktor Gyökeres tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja, su falla mantuvo la tensión hasta el final.

El equipo inglés jugará el título el 30 de mayo en Budapest ante PSG o Bayern Múnich.

Así fue el Arsenal vs Atlético de Madrid en la Champions League 2026

El Arsenal vs Atlético de Madrid definieron la serie semifinal de la Champions League en el partido de vuelta, un partido intenso que se definió con gol de Saka al minuto 44.

Goles y situaciones del partido

Minuto 44: Saka aprovecha un rebote en el área para poner el 1-0 a favor del Arsenal sobre Atlético de Madrid

Minuto 66: Viktor Gyökeres deja el ir el 2-0 a favor del Arsenal en falla frente a la portería del Atlético de Madrid.

Arsenal ganó con marcador global de 2-1 al Atlético de Madrid (Alastair Grant / AP)

¿Por qué avanzó Arsenal a la Final de la Champions League 2026?

Después del triunfo 1-0 en la vuelta de semifinales de la Champions League, el Arsenal avanzó a la Final tras superar al Atlético de Madrid con global de 2-1.

Arsenal y Atlético de Madrid necesitaban ganar el partido de vuelta de las semifinales, en tiempo regular, tiempos extras o penaltis, para alcanzar la final.

Así que, el gol de Saka en el primer tiempo fue suficiente para que el Arsenal se metiera a la final del torneo europeo.

Arsenal celebra el pase a la Final de la Champions League (Alastair Grant / AP)

Fecha y rival del Arsenal en la Final de la Champions League 2026?

Arsenal jugará la Final de la Champions League 2026 el 30 de mayo, en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

El ganador de la serie PSG vs Bayern Múnich será el rival del Arsenal en la Final de la Champions League 2026.