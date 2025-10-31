América vs León de James Rodríguez se miden en la Jornada 16 de la Liga MX; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
Con tres partidos continúa la Jornada 16 de la Liga MX, el sábado 1 de noviembre, entre ellos el América vs León.
América vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de Liga MX
América es favorito para sumar los tres puntos en su cancha contra León, y el pronóstico es que las Águilas ganarán 3-0 a La Fiera, en la Jornada 16 de la Liga MX.
América vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de Liga MX
América saltará a su cancha con esta posible alineación ante León, en busca del liderato de la Liga MX.
- Luis Malagón
- Kevin Álvarez
- Israel Reyes
- Ramón Juárez
- Cristian Borja
- Diego Cervantes
- Alexis Gutiérrez
- Brial Rodríguez
- Allan Saint-Maximimin
- Rodrigo Aguirre
- Víctor Dávila
León visitará con esta posible alineación al América, en la Jornada 16 de la Liga MX.
- Oscar García
- Paul Bellón
- Valentín Gauthier
- Rodrigo Echeverría
- Iván Moreno
- Salvador Reyes
- James Rodríguez
- Fernando Beltrán
- José Ramírez
- Ismael Díaz
- Alfonso Alvarado
América vs León: Hora para ver el partido de las Águilas en la Jornada 16 de Liga MX
América vs León se enfrentan el sábado 1 de noviembre en la Liga MX, como parte de la Jornada 16 del Apertura 2025.
El partido América vs León inicia a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.
América vs León: Canal para ver el partido de las Águilas en la Jornada 16 de Liga MX
Las señales del Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido América vs León, en la Jornada 16 de la Liga MX.
- Partido: América vs León
- Fase: Jornada 16 de la Liga MX
- Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025
- Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN
¿Cómo llegan América y León al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?
América visitó al Mazatlán en el arranque de la Jornada 16 de la Liga MX, partido que terminó empatado a dos goles.
Con 31 puntos, el América está dos abajo del líder Toluca, así que una combinación de resultados a su favor podrían llevar a las Águilas a la cima de la competencia.
León, rival de América en la Jornada 16 de la Liga MX, es penúltimo lugar de la competencia con 13 puntos.