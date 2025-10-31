América vs León de James Rodríguez se miden en la Jornada 16 de la Liga MX; te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Con tres partidos continúa la Jornada 16 de la Liga MX, el sábado 1 de noviembre, entre ellos el América vs León.

América vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 16 de Liga MX

América es favorito para sumar los tres puntos en su cancha contra León, y el pronóstico es que las Águilas ganarán 3-0 a La Fiera, en la Jornada 16 de la Liga MX.

América vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 16 de Liga MX

América saltará a su cancha con esta posible alineación ante León, en busca del liderato de la Liga MX.

Luis Malagón Kevin Álvarez Israel Reyes Ramón Juárez Cristian Borja Diego Cervantes Alexis Gutiérrez Brial Rodríguez Allan Saint-Maximimin Rodrigo Aguirre Víctor Dávila

León visitará con esta posible alineación al América, en la Jornada 16 de la Liga MX.

Oscar García Paul Bellón Valentín Gauthier Rodrigo Echeverría Iván Moreno Salvador Reyes James Rodríguez Fernando Beltrán José Ramírez Ismael Díaz Alfonso Alvarado

América vs León: Hora para ver el partido de las Águilas en la Jornada 16 de Liga MX

América vs León se enfrentan el sábado 1 de noviembre en la Liga MX, como parte de la Jornada 16 del Apertura 2025.

El partido América vs León inicia a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

América vs León: Canal para ver el partido de las Águilas en la Jornada 16 de Liga MX

Las señales del Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido América vs León, en la Jornada 16 de la Liga MX.

Partido: América vs León

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llegan América y León al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

América visitó al Mazatlán en el arranque de la Jornada 16 de la Liga MX, partido que terminó empatado a dos goles.

Con 31 puntos, el América está dos abajo del líder Toluca, así que una combinación de resultados a su favor podrían llevar a las Águilas a la cima de la competencia.

León, rival de América en la Jornada 16 de la Liga MX, es penúltimo lugar de la competencia con 13 puntos.