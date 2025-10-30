La Jornada 16 de la Liga MX enfrenta en el Clásico Regio a Rayados vs Tigres ; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs Tigres pelean por la cima de la Liga MX en la Jornada 16 del torneo de Apertura 2025, en una edición más del Clásico Regio.

Rayados vs Tigres: Pronóstico del Clásico Regio de la Jornada 16 de la Liga MX

El pronóstico del Clásico Regio, Rayados y Tigres, es un empate a dos goles tras el que ambos equipos se mantendrían en los primeros lugares del Apertura 2025 de la Liga MX.

Rayados vs Tigres: Posibles alineaciones del Clásico Regio de la Jornada 16 de la Liga MX

Rayados de Monterrey pondrá esta posible alineación en el Clásico Regio contra Tigres, como parte de la Jornada 16 de la Liga MX.

Santiago Melé Stefan Medina Ricardo Chávez Sergio Ramos Gerardo Arteaga Jorge Rodríguez Jesús Corona Fidel Ambriz Sergio Canales Lucas Ocampos Sergio Berterame

Tigres buscará sumar en la cancha de Rayados con esta posible alineación, en el Clásico Regio de la Liga MX.

Nahuel Guzmán Javier Aquino Joaquim Jesús Angulo Jesús Garza Juan Pablo Vigón Diego Sánchez Fernando Gorriarán Juan Brunetta Oziel Herrera André-Pierre Gignac

Rayados vs Tigres: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Regio en la Jornada 16 de la Liga MX?

El sábado 1 de noviembre se enfrentan Rayados vs Tigres, en la continuación de la Jornada 16 de la Liga MX, a partir de las 21 horas.

Las señales del Canal 5, ViX y TUDN transmitirán el partido Rayados vs Tigres, en la Jornada 16 de la Liga MX.

Partido: Rayados vs Tigres

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

¿Cómo van Rayados y Tigres en el Apertura 2025 de la Liga MX previo al Clásico Regio?

Rayados visitó a Cruz Azul en la Jornada 15 de la Liga MX en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, partido en el que La Máquina salió con los tres puntos.

Rayados se quedó en 30 puntos en el quinto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.

Tigres suma 32 puntos en el lugar 2 de la tabla de posiciones de la Liga MX, y en la Jornada 15 de la Liga MX derrotó 2-0 a Tijuana.