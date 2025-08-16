El Real Madrid debuta en la Jornada 1 de LaLiga recibiendo a Osasuna; te decimos cuándo y dónde ver a los Merengues.

El Real Madrid arranca LaLiga bajo el nuevo proyecto de Xabi Alonso, el DT que reemplazó a Carlo Ancelotti.

De cara al inicio de LaLiga, las miradas están puestas sobre el Real Madrid, obligado a ganar títulos en la temporada que está por iniciar.

Real Madrid vs Osasuna: ¿Cuándo ver el partido de los Merengues en la Jornada 1 de la Liga?

LaLiga arranca el viernes 15 de agosto de 2025, y el Real Madrid debuta el martes 19 de agosto en la Jornada 1 de la competencia.

Real Madrid vs Osasuna es el último partido programado en la Jornada 1 de LaLiga de España.

Real Madrid vs Osasuna: ¿Dónde ver el partido de los Merengues en la Jornada 1 de la Liga?

La plataforma de SKY Sports transmite los partidos de LaLiga, y será el caso del cotejo Real Madrid vs Osasuna, en la Jornada 1.

El Estadio Santiago Bernabeú será el escenario del debut del Real Madrid en la temporada del futbol español.

Partido: Real Madrid vs Osasuna

Fase: Jornada 1 de LaLiga

Fecha: Martes 19 de agosto de 2025

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Santiago Bernabéu

Transmisión: SKY Sports

Los refuerzos del Real Madrid para buscar el campeonato de LaLiga

El argentino Franco Mastantuono fue presentado como el último refuerzo del Real Madrid de cara a su debut en la Jornada 1 de LaLiga.

El futbolista sudamericano se unió a los nombres de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, como los refuerzos del Real Madrid.

¿Cómo quedó Real Madrid en su primer partido de pretemporada?

El Real Madrid disputó el primer partido amistoso de la pretemporada, con victoria de 4-1 sobre Leganés, equipo descendido a Segunda División.

Xabi Alonso, DT del Real Madrid alineó el siguiente once titular: Courtois; Carvajal, Huijsen, Asencio, Carreras; Valverde, Ceballos, Brahim; Mbappé, Vinicius y Gonzalo.

El Leganés se adelantó con gol de Sule, pero Ral Madrid logró darle la vuelta al marcador, con tantos de Huijsen, Brahim, Militao y Pitarch.

El martes 12 de agosto, una semana antes de su debut en LaLiga, Real Madrid goleó 4-0 al WSG Tirol.