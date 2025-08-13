Raúl Jiménez y el Fulham debutan en la Jornada 1 de la Premier League; te decimos la hora y canal para ver el partido vs Brighton.

El Fulham de Raúl Jiménez encara una nueva temporada de la Premier League después de realizar una buena pretemporada, aunque contra Brighton tendrán que confirmar su nivel.

Día para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

Raúl Jiménez y el Fulham visitan a Brighton en la Jornada 1 de la Premier League, el sábado 16 de agosto.

Hora para ver al mexicano Raúl Jiménez con el Fulham en la Premier League

A las 8 de la mañana, tiempo del centro de México inicia el partido Brighton vs Fulham, en la Jornada 1 de la Premier Legue, con la posible participación de Raúl Jiménez.

Canal para ver al mexicano Raúl Jiménez en la Jornada 1 de Premier League

La plataforma Caliente TV transmitirá el partido Brighton vs Fulham, como parte de la Jornada 1 de la Premier League.

Partido: Brighton vs Fulham

Fase: Jornada 1 de la Premier League

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Brighton Stadium

Transmisión: Caliente TV

¿Cómo llega Fulham de Raúl Jiménez a la Jornada 1 de la Premier League?

El Fulham de Raúl Jiménez tuvo tres partidos de preparación antes de encarar la Jornada 1 de la Premier League, cuando visite al Brighton.

Tres victorias sumó el Fulham de Raúl Jiménez en sus partidos de preparación rumbo al inicio de la Premier League.

Nottingham Forest, Al Ittihad y Frankfurt cayeron con el Fulham de Raúl Jiménez en la pretemporada.

¿Cómo llega Raúl Jiménez a una nueva temporada en la Premier League?

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, se hizo presente en el último partido de pretemporada de su equipo con un golazo ante el Eintracht Frankfurt.

Raúl Jiménez cobró a la perfección un tiro libre para darle la victoria a Fulham con marcador de 1-0.

Raúl Jiménez aseguró que el gol le da confianza de cara a la temporada 2025-2026 en la Premier League. “Terminar la pretemporada con una victoria y un gol para mi, siempre es importante”, explicó para los medios oficiales del Fulham.