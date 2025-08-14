La Jornada 7 de la Liga MX Femenil enfrenta a Rayadas vs Santos; te decimos la fecha, horario y canal para ver el partido.

Rayadas ha tenido un inicio con altibajos en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, pero su potencial hace favorita a la escuadra regia sobre Santos en la Jornada 7.

Rayadas vs Santos: Fecha para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil

El sábado 16 de agosto se miden Rayadas vs Santos, en la continuación de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs Santos: Horario para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil

El Rayadas vs Santos se jugará el sábado 16 de agosto a las 21 horas, tiempo del centro de México, en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Rayadas vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

La plataforma de ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil, transmitirá el partido Rayadas vs Santos, el sábado 16 de agosto en la Jornada 7.

Partido: Rayadas vs Santos

Fase: Jornada 7 de la Liga MX Femenil

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX y el Canal de YouTube de la Liga MX Femenil

¿Cómo llega Rayadas a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil vs Mazatlán?

Rayadas perdió en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil con Cruz Azul, en una dolorosa derrota para las regias.

Cruz Azul goleó 4-0 a Rayadas, y las regias suman 12 puntos en el quinto lugar de la tabla general de la Liga MX.

Así llega Santos a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil

Santos, rival de Rayadas en la Liga MX Femenil en la Jornada 7 del Apertura 2025, suma 4 puntos en el lugar 13 de la Liga MX.

En la Jornada 6, Santos no jugó su partido ante Necaxa, pospuesto para realizarse en el mes de septiembre.

Sin embargo, robarle puntos a Rayadas no será una tarea sencilla para el equipo femenil lagunero.