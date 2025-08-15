Hay pocos mexicanos en Europa, y dos de ellos se van a enfrentar por un boleto en la Conference League. Chino Huerta y Orbelín Pineda protagonizarán un duelo de mexicanos.

Tal vez no sea la mejor competición europea, pero la Conference League se ha convertido en un torneo prestigioso, y una vitrina muy importante para Chino Huerta, más que para Orbelín Pineda.

Además, los clubes buscan entrar sí o sí, principalmente por lo económico. Antes entrar en detalle, tenemos que repasar cómo funciona un poco la fase de clasificación de la Conference League.

Los equipos (no todos) tienen que pasar por una primera ronda, luego la segunda, la tercera y finalmente los play-offs. Es decir, son muchos partidos, incluso comienza la clasificación desde el 10 de julio.

También debemos destacar que algunos equipos llegan cuando son eliminados de las primeras rondas de la Europa League y de la Champions League.

¡Duelo de mexicanos en Europa! Chino Huerta y Orbelín Pineda se enfrentarán por un boleto a la Conference League

Chino Huerta, con el Anderlecht, y Orbelín Pineda, con el AEK Atenas, se enfrentarán en la ronda de play-offs de la Conference League. Y como vimos anteriormente, el que gane ya se clasifica al torneo.

En la tercera ronda, el equipo de Chino Huerta se enfrentó al Sheriff Tiraspol y ganó 4 por 1 en el marcador global. Mientras que Orbelín Pineda y compañía, tuvieron que vencer a Aris Limassol en tiempos extras para pasar.

El duelo de mexicanos por el pase a la Conference League será de ida y vuelta. El primer encuentro será el 21 de agosto y el segundo el 28 del mismo mes.

El otro mexicano con posibilidades de jugar la Conference League

En estos mismo play offs de la Conference League, hay otro mexicano que puede obtener un boleto. Se trata de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar.

El ex de Chivas, Mateo Chávez, se enfrentará a Levski Sofia. Serán las mismas fechas que del Chino Huerta y Orbelín Pineda, 21 y 28 de agosto.