La Jornada 7 de la Liga MX Femenil continúa con el partido Atlas vs Chivas Femenil; te contamos cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío.

Atlas vs Chivas Femenil se juegan el orgullo como parte de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Atlas vs Chivas Femenil: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

Atlas vs Chivas Femenil se enfrentan el domingo 17 de agosto en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

A las 19 horas está pactado el silbatazo inicial del partido Atlas vs Chivas Femenil, como parte de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, en el Estadio Jalisco.

Atlas vs Chivas Femenil será uno de los tres partidos el domingo 17 de agosto, día en el que también se enfrentan Pumas vs América Femenil.

Atlas vs Chivas Femenil: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

La señal de la plataforma Tubi transmitirá el partido Atlas vs Chivas Femenil, en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Partido: Atlas vs Chivas Femenil

Fase: Jornada 7 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Tubi

¿Cómo llega Atlas a la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

Atlas suma 6 puntos en la posición 12 de la Liga MX Femenil, después de 6 jornadas disputadas, y con esos números retará a Chivas Femenil en la Jornada 7.

Atlas llega al Clásico Tapatío contra Chivas Femenil, después de ser derrotado por Tigres en la Jornada 6, por lo que le urge sacar un buen resultado en su próxima cita de la Liga MX Femenil.

¿Cómo va Chivas Femenil en el Apertura 2025 de la Liga MX?

Chivas Femenil enfrentó a Toluca en el cierre de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, con el objetivo de mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Chivas se quedó en 10 puntos en el octavo lugar de la Liga MX Femenil, luego de caer 1-2 con Toluca en el cierre de la Jornada 6 de la competencia.