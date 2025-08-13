El FC Barcelona debutará en la Jornada 1 de LaLiga vs Mallorca; te compartimos día, hora y canal para ver el partido.

El FC Barcelona inicia la defensa del campeonato en calidad de visitante, enfrentando a Mallorca en la Jornada 1 de la temporada 2025-2026.

Mallorca vs FC Barcelona: Día para ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga

El FC Barcelona visita en la Jornada 1 de LaLiga a Mallorca, en uno de los tres partidos del sábado 16 de agosto.

Mallorca vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga

La Jornada 1 de LaLiga continúa el sábado 16 de agosto de 2025, y el partido Mallorca vs FC Barcelona arranca a las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México

Mallorca vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Jornada 1 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el debut del FC Barcelona en Mallorca, el sábado 16 de agosto en la Jornada 1 de LaLiga.

Partido: Mallorca vs FC Barcelona

Fase: Jornada 1 de LaLiga

Fecha: Sábado 16 de agosto de 2025

Horario: 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México

Sede: Campo de futbol de Son Moix

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona a su debut en la Jornada 1 de la Liga?

El FC Barcelona llega descansado desde que logró el título de LaLiga en la temporada 2024-2025, luego de no tener participación en el Mundial de Clubes 2025.

Con Hansi Flick como DT, el FC Barcelona apuesta por un equilibrio entre la juventud de su cantera, y refuerzos como el portero Joan García y Marcus Rashford.

El FC Barcelona mantiene como prioridad el retorno al Camp Nou para el inicio de LaLiga como local.

¿Cuándo debuta como local el FC Barcelona en LaLiga?

El primer partido como local del FC Barcelona en LaLiga será contra el Valencia CF, y el equipo culé planea que sea de vuelta en el Camp Nou, que abrirá por zonas tras su remodelación.

Se esperan 27 mil aficionados el 14 septiembre, fecha en la que el FC Barcelona recibirá al Valencia, después de jugar tres partidos consecutivos como visitante en el inicio de LaLiga.