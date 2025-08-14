La Jornada 7 de la Liga MX Femenil enfrenta a Pumas vs América Femenil; te decimos día, hora y canal para ver el Clásico Capitalino.

Pumas vs América Femenil es unos de los partidos con los que continúa la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Pumas vs América Femenil: Día para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX Femenil

Pumas vs América Femenil juegan el domingo 17 de agosto en la continuación de la Liga MX Femenil, como parte de la Jornada 7 del Apertura 2025.

Pumas vs América Femenil: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX Femenil

Pumas vs América Femenil se miden en la Liga MX Femenil, en partido que inicia a las 12 horas, tiempo del centro de México.

Las señales del Canal 9, TUDN y ViX transmitirán el partido Pumas vs América Femenil, en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil.

Partido: Pumas vs América Femenil

Fase: Jornada 7 de la Liga MX Femenil

Fecha: Domingo 17 de agosto de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 9, TUDN y ViX

¿Cómo llega Pumas al partido vs América Femenil en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

Pumas se mantienen en los primeros lugares de la Liga MX Femenil, de cara a su partido contra América Femenil, en la Jornada 7.

En la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, Pumas no pudo jugar debido a que su partido contra Mazatlán fue pospuesto

Pumas suma 13 puntos y se mantiene como escuadra invicta, gracias a sus cuatro victorias y un empate.

¿Cómo va América Femenil en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil?

América Femenil, rival de Pumas en la Jornada 7 de la Liga MX Femenil, se mantiene en los primeros lugares de la competencia

En la Jornada 6 de la Liga MX Femenil, América Femenil venció 3-0 a Puebla, equipo que ha sufrido mucho para lograr buenos resultados.

América Femenil llegó a 18 puntos en el liderato de la Liga MX Femenil.